COVID-19: Pas de Festival Mémoire et Racines cet été

Le couperet continue de tomber sur les grands rassemblements prévus au Québec cet été. Le Festival Mémoire et Racines n’a pas non plus pu résister à l’assaut de la COVID-19.

La 26e édition de l’événement, qui devait débuter le 22 juillet et se conclure le 26 juillet, dans la région de Lanaudière, a été annulée, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué émis vendredi.

Ils donnent maintenant rendez-vous au public en juillet 2021.

«Le Festival Mémoire et Racines sans proximité, c’est comme un violoneux sans archet, une gigueuse sans souliers ou une chanson à répondre sans réponse, c’est inimaginable!», ont-ils imagé.

L’an dernier, l’équipe de ce festival a célébré 25 ans d’un mariage entre la musique et les traditions d’ici. Grâce à de nombreux musiciens, danseurs et conteurs, des manifestations artistiques ont eu lieu à Saint-Charles-Borromée, Joliette et Notre-Dame-des-Prairies. Parmi les groupes présents, on notait Le Vent du Nord, Les Grands Hurleurs et De Temps Antan.