COVID-19: plus de protections réclamées pour les travailleurs des CHSLD

QUÉBEC | Le plus important syndicat de la santé et des services sociaux demande au gouvernement de rehausser les mesures de protection dans les CHSLD au même niveau que les unités de soins intensifs des hôpitaux.

• À lire aussi: Six CHSLD recensent 71 décès

• À lire aussi: [EN DIRECT VENDREDI 10 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Alors que six CHSLD de la province concentrent plus de la moitié des décès de la COVID-19 au Québec, la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) déplore que les équipements de protection n’y soient pas «à la hauteur de la gravité de la situation».

AU CHSLD de Sainte-Dorothée, à Laval, où 16 résidents sont morts de la COVID-19 et 115 personnes ont contracté le virus, aucun masque N95 n’est distribué au personnel, mais seulement des masques de procédure, moins performants, a affirmé vendredi le syndicat, par communiqué.

«Nous savons que les décès liés à la COVID ont principalement lieu dans les CHSLD, à domicile et dans les résidences privées pour aînés, d’où l’urgence de rehausser les mesures de protection dans ces trois secteurs», a-t-on écrit.

Par ailleurs, la FSSS-CSN demande qu’on lui transmette les données des travailleurs de la santé infectés par mission et titre d’emploi pour connaître la proportion du personnel infecté en CHSLD, ce que le gouvernement a refusé de faire jusqu’ici.

«Malgré nos nombreuses demandes à cet effet, nous n’avons toujours pas ces informations cruciales pour défendre le personnel», a déploré la FSSS-CSN.

Le syndicat réitère également sa demande pour qu’une prime de 3 $ l’heure soit versée à tout le personnel du réseau de la santé plutôt que les primes de 4 % et de 8 % qui sont octroyées présentement et qui sont jugées «insuffisantes» et «inéquitables».