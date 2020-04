COVID-19: Québec demande l'annulation des événements sportifs et culturels qui étaient prévus d'ici la fin août

Québec demande l’annulation de tous les festivals et évènements publics sportifs et culturels jusqu’au 31 août afin de faire respecter les mesures de distanciation physique de deux mètres.

Cette directive émise vendredi après-midi concerne autant les événements intérieurs qu’extérieurs, et ce, pour toute la durée de la période estivale.

«C’est donc dans une perspective de protection de la santé publique qu'il est jugé préférable d'annuler les festivals et autres rassemblements culturels et sportifs, intérieurs et extérieurs, pour la période estivale», précise-t-on par voie de communiqué.

Déjà, les organisateurs de plusieurs événements d’envergure comme le Festival d’été de Québec, les Francos et le Festival international de Jazz de Montréal avaient annoncé leurs annulations compte tenu du contexte incertain des prochaines semaines, mais aucune consigne particulière n’avait encore été émise par Québec.

Celle-ci vient donc sceller le sort de plusieurs évènements dont les responsables ne s’étaient pas encore prononcés.

Par ailleurs, le gouvernement dit vouloir explorer «diverses formes d’accompagnement et de soutien» aux festivals et aux événements qu’il finance afin de pallier les impacts de la pandémie.

«Nous sommes conscients des impacts que cela représente pour les organisateurs, et nous les remercions de leur contribution à l'effort collectif. Nous serons là pour préparer une relance forte afin de faire rayonner le Québec et ses festivités, aussitôt que possible», écrit la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui a procédé à cette annonce avec sa collègue de la Culture, Nathalie Roy, et la ministre déléguée à l'Éducation, Isabelle Charest.

Pas de sports au Québec cet été

Le cauchemar de tous les amateurs de sports du Québec s’est matérialisé, vendredi.

Cette mesure a évidemment été prise en lien avec la pandémie de coronavirus qui sévit présentement aux quatre coins de la province et de la planète.

C’est donc dire que l’Impact, les Alouettes, la Coupe Rogers et le baseball de la Ligue Frontier devront notamment annuler leurs activités. Le Canadien de Montréal ne pourrait pas non plus reprendre ses matchs au Centre Bell, si la Ligue nationale de hockey reprenait d’ici à la fin de l’été.