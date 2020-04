Des centaines de femmes sans toit

Le plus important centre d’hébergement pour femmes démunies au Québec craint de devoir fermer ses portes par manque de fonds en raison de la suspension forcée des activités de son magasin.

« On y va semaine par semaine, se désole Sylvie Bourbonnière, directrice de la Fondation du Chaînon. On fait tout ce qu’on peut pour garder l’organisme ouvert, parce qu’on est un service essentiel pour les femmes en difficulté. On est très créatifs en ce moment, disons. »

Ce n’est qu’une question de temps avant que l’organisme doive diminuer, peut-être même cesser ses activités, s’inquiète-t-elle.

Créé en 1932, le centre d’hébergement du Chaînon offre de l’aide à plus d’une centaine de femmes vulnérables, réparties en deux refuges et une maison de transition, toutes à Montréal.

Plus de détresse

Depuis le début de la crise, Mme Bourbonnière a constaté une forte hausse des demandes de la part de femmes qui ne voulaient pas rester confinées chez elles, dans la crainte de subir de la violence d’un conjoint ou d’un membre de la famille.

« On est capable, avec moins d’un dollar par jour, de nourrir une femme pour une journée, grâce aux dons qu’on reçoit en denrées alimentaires, souligne-t-elle. Tous les dons font une différence. »

Avec la fermeture des commerces non essentiels, due à la COVID-19, l’organisme est coupé de sa principale source de revenus, soit le magasin du Chaînon, aussi dans la métropole, qui vend des produits recyclés et donnés, comme des vêtements, des accessoires, des meubles et des jouets.

« Ça fait mal au Chaînon. C’est plus de 45 % de notre financement qui nous vient du magasin. C’est plus difficile, on a vraiment besoin d’aide », lance la directrice, désespérée.

13 $ par jour

Si les centres d’hébergement reçoivent habituellement une subvention gouvernementale d’une centaine de dollars par jour par lit, l’organisme, « victime de son succès », doit fonctionner avec aussi peu que 13 $ par femme, chaque jour.

« On comblait ce déficit-là par nos activités de financement et par le magasin, mais là tout est arrêté, donc on n’a pas ces ressources, déplore-t-elle. Il faudrait qu’il y ait une équité entre les différents organismes. »

Une campagne de financement grand public devrait être lancée sous peu.

« L’organisme existe depuis plus de 87 ans. Ça, ça veut dire beaucoup de crises, beaucoup d’événements marquants dans la société, mais on a toujours été là pour prendre soin des plus fragilisées, et on ne veut pas que ça s’arrête, rappelle Mme Bourbonnière. Je vais tout faire pour que le Chaînon ne tombe pas pendant cette crise. »