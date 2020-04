Deux autres morts de la COVID-19 au Jeffery Hale

La situation continue de s’aggraver à l’hôpital Jeffery Hale de Québec, où deux autres personnes sont mortes pour un total de six décès à cet endroit.

La contamination s’étend sur presque tous les étages de l’établissement.

Au Jeffrey Hale, 45 personnes sont désormais atteintes du coronavirus, soit 28 usagers et 17 membres du personnel. Trente-huit membres du personnel sont aussi en isolement préventif.

Le gouvernement Legault a confirmé une situation critique dans six CHSLD à travers le Québec mais le Jeffrey Hale ne figure pas parmi la liste.

La mobilité du personnel qui s’occupe des personnes âgées serait la principale cause de l’explosion de cas de COVID-19 au Jeffrey Hale, selon nos informations.

Le directeur régional de santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale, le Dr François Desbiens, a confirmé vendredi 15 nouveaux cas positifs sur le territoire, en plus des deux décès supplémentaires au Jeffrey Hale, ce qui porte le total à 427 personnes infectées et 8 décès à ce jour.

Trois milieux d’hébergement pour aînés vivent actuellement une éclosion. Au CHSLD Paul-Triquet, cinq usagers et six membres du personnel sont atteints, alors qu’au Manoir de Courville, ce sont 10 usagers et six membres du personnel qui sont positifs au coronavirus.