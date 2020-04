Gretchen Whitmer colistière de Joe Biden?

Avec l’abandon de Bernie Sanders, Joe Biden a la voie libre vers la nomination officielle chez les démocrates. Outre ses tentatives pour s’assurer le soutien du sénateur du Vermont, l’Oncle Joe étudie ces jours-ci la liste de candidatures pour la vice-présidence. Nous savons déjà que ce sera une femme.

Parmi les candidates qui figurent sur la courte liste de l’ancien vice-président, on retrouve d’anciennes adversaires de la course à l’investiture : Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Kamala Harris offrent toutes des profils intéressants selon l’effet recherché. Si je considère que Kamala Harris est une candidate presque parfaite, sa campagne a soulevé peu de passion et elle est la sénatrice d’un État déjà acquis aux démocrates.

Aux noms mentionnés plus haut, l’entourage de Joe Biden aurait ajouté quelques noms qui n’apparaissaient pas sur le radar il y a quelques semaines. J’ai déjà mentionné le nom de Stacey Abrams de la Georgie, mais il semble que la garde rapprochée du candidat lui reproche une relative inexpérience.

On étudierait actuellement les candidatures de Tammy Duckworth et Catherine Cortez Masto. La première a été déployée en Irak (comme pilote), y perdant les deux jambes. Élue au sénat en 2016, elle deviendrait la première femme, aussi la première d’origine asiatique, à la vice-présidence. Elle représente l’Illinois et nous savons à quel point le Midwest américain sera déterminant dans le résultat de l’élection. Son histoire est particulièrement inspirante.

Mme Cortez Masto, sénatrice du Nevada, serait la candidate préférée de l’ancien meneur démocrate au sénat, Harry Reid. Reid est un ami personnel de Biden et son influence est grande auprès de son ancien collègue du sénat.

Si les Abrams, Duckworth et Cortez Masto s'ajoutent aux anciennes rivales de Biden sur la liste, un nom retient l’attention de presque tous les observateurs depuis que la COVID-19 frappe les États-Unis : Gretchen Whitmer. Mme Whitmer a été élue au poste de gouverneure du Michigan en 2018.

Depuis quelques semaines Gretchen Whitmer est plongée dans la tourmente de la lutte à la propagation. Avec Andrew Cuomo pour l’État de New York et Gavin Newsom en Californie, elle fut une des politiciennes les plus proactives. Whitmer a rapidement déclenché l’État d’alerte et imposé le confinement. La situation est volatile, le virus réserve encore des surprises, mais l’attitude et les décisions de la gouverneure lui ont mérité de nombreux compliments.

Comme si lutter contre le virus ne suffisait pas, les projecteurs se sont aussi braqués en sa direction en raison d’échanges acrimonieux avec le président Trump. Ce dernier n’a pas hésité à lui reprocher son inexpérience et sa maladresse lorsqu’elle a exigé du gouvernement fédéral qu’il s’acquitte de sa tâche et accélère le soutien aux États les plus affectés.

Si on reconnaît ici le style habituel du président, sa réaction s’explique par l’importance du Michigan pour sa réélection. S’il perd l’appui de cet État, ses chances de réélection diminuent grandement. S’en prendre à Whitmer, dont le travail est apprécié depuis le début de la crise, constitue cependant un risque : si les électeurs continuent de soutenir leur gouverneure, ils pourraient bien être contrariés par l’acharnement du président à la présenter comme une incompétente.

Si le président ne la ménage pas, Gretchen Whitmer joue la carte de l’ouverture et de la compassion. C’est elle qui a relancé le président pour tenter de rétablir les choses et elle est remarquablement proche de plusieurs de ses concitoyens dont les familles sont éprouvées par la maladie et des décès.

Gretchen Whitmer semble posséder des qualités rares qui permettent aux véritables leaders de se démarquer pendant les crises : elle demeure calme, elle est proactive et on ne semble pas être en mesure de l’intimider. Pourtant, elle est sensible et dégage une image de compassion qui la rapproche du quotidien de ses électeurs.

Joe Biden a déjà confirmé son intérêt croissant pour la gouverneure de 48 ans. Certains de ses conseillers ont confié à des journalistes qu’elle serait actuellement la deuxième sur la liste, tout juste derrière Kamala Harris. Biden peut encore bénéficier de plusieurs semaines avant de confirmer son choix, mais continuez à surveiller Gretchen Whitmer. D’abord pour sa gestion de la crise, mais également pour de possibles rapprochements avec le candidat démocrate.