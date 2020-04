La CSN veut plus de protection pour les travailleurs des abattoirs

MONTRÉAL | La Fédération du commerce de la CSN s’inquiète de la santé des travailleurs des abattoirs, déplorant notamment que le protocole d’urgence adopté par les autorités de la santé laisse ne les protège pas assez.

Le syndicat fait référence à une des mesures comprises dans le document du 2 avril de l'Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) voulant que les entreprises fassent respecter «dans la mesure du possible» la distance de deux mètres entre les personnes dans les aires communes et les aires de production.

Dans une lettre adressée au premier ministre Legault, cette semaine, le président de la Fédération du commerce-CSN, David Bergeron-Cyr, soutient que l’expression «dans la mesure du possible [...] laisse beaucoup trop de marge de manœuvre aux employeurs».

«Il faut comprendre que souvent, pour que cette mesure [des deux mètres] puisse s’appliquer, l’entreprise doit diminuer la vitesse de la chaîne de production, a-t-il expliqué. Plusieurs employeurs seront donc tentés d’utiliser d’autres moyens de protection, moins efficaces que la distanciation sociale, afin de ne pas ralentir leurs opérations.»

Dans sa missive au premier ministre, M. Bergeron-Cyr déplore que les travailleurs des abattoirs «oeuvrent souvent, même encore aujourd’hui, épaule à épaule, jour après jour». «Oui, certaines entreprises ont pris des moyens afin de protéger leurs employés, mais selon nous, dans l’immense majorité des cas, c’était trop peu ou trop tard.»

Il dit être «des plus inquiets» pour la santé des travailleurs du secteur de la transformation des viandes au Québec et demande aussi que les syndicats soient appelés à participer aux rencontres entre les autorités gouvernementales et les intervenants de l’industrie porcine, notamment, «afin d’aider à faire avancer l’industrie dans cette période de crise».

Rappelons qu’un des cas les plus médiatisés d’abattoirs où des travailleurs ont été infectés ces dernières semaines est celui de l’usine de l’entreprise Olymel à Yamachiche, en Mauricie. Près d’une centaine d’employés y ont été confirmés positifs à la COVID-19. L’abattoir a dû être fermé temporairement à la suite de cette éclosion de la maladie.