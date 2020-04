La solidarité des petites nations

Le Québec est une petite nation, non pas au sens étroit ou fermé, mais au sens qu’au cours de notre histoire, nous avons dû cultiver la solidarité et l’entraide pour traverser l’épreuve du temps.

Qu’est-ce qu’une petite nation, donc? Milan Kundera, l’écrivain tchèque, la définissait comme suit: l’existence de la petite nation n’est pas pour elles une certitude qui va de soi, mais toujours une question, un pari, un risque.

Vous reconnaissez le Québec là-dedans, n’est-ce pas?

L’identité québécoise, d’hier à aujourd’hui, s’est construite autour de cette fragilité existentielle qu’exprimait Kundera.

Nous savions que nous pouvions disparaître si nous n’étions pas solidaires.

Alors que cette fragilité nous a parfois menés vers une paralysie de nos énergies, voilà qu’avec la crise de la COVID-19, nous sommes appelés à redécouvrir les avantages de la petite nation qui cultive le lien social plutôt que la compétitivité et l’individualisme.

Ici et ailleurs

Les chiffres compilés par Google couronnant le Québec comme champion en Amérique du Nord – incluant tous les États américains – du respect des consignes de la distanciation sociale illustrent à merveille cette bienveillance québécoise.

Ces résultats ne sont pas un signe du hasard ou une erreur statistique. C’est un révélateur du sentiment d’appartenance qui habite les individus de la petite nation.

Conscients de notre fragilité, nous avons développé un regard sur l’autre qui est différent de celui des grandes nations à l’américaine.

Nous savons que nous faisons partie d’une collectivité où la responsabilité individuelle a un impact sur le bien commun.

De cette crise, nous en récoltons aujourd’hui les bénéfices.

Un autre geste qui s’inscrit dans cette lignée est le travail exemplaire de notre classe politique qui tend la main – au sens métaphorique bien sûr – au lieu de fermer le poing.

Dites-moi, dans quelle autre collectivité pourrions-nous voir un chef d’État appeler par leur prénom les chefs de l’opposition – comme l’a fait François Legault - pour les féliciter de leur travail?

Je cherche, je ne trouve pas.

C’est surtout lorsque nous analysons la situation politique au sud de notre frontière qu’on peut s’enorgueillir de nos politiciens.

Les mensonges abrutissants de Trump, la course entre les États pour savoir qui obtiendra les masques médicaux et les respirateurs, la volonté des républicains de tenir des élections dans l’État du Wisconsin et les inégalités de classes qui les empêchent d’affronter efficacement la crise illustrent non seulement une démocratie en perdition, mais également la fin du leadership américain à l’échelle mondiale.

Les nouveaux «services essentiels»

Peut-être que tout comme moi, vous avez ressenti un petit malaise lorsque François Legault annonçait que la fée des dents demeurait un service essentiel. On se disait qu’un chef d’État, bien ça discute de chose d’État en quelque sorte.

Mais, ne tombons pas dans ce cynisme sérieux et inutile.

Affirmer à la blague que la fée des dents est un service essentiel en conférence de presse, au milieu d’une pandémie tellement anxiogène, constitue peut-être un symbole de ce que nous sommes.

Une collectivité tissée serrée, souriante, à l’esprit de clocher qui tient à sa cohésion sociale.

Pourrions-nous voir ce genre de déclarations ailleurs dans le monde? Probablement jamais.

Si certaines personnes veulent y voir de l’étroitesse d’esprit, j’y vois plutôt la solidarité et la bienveillance unique à notre petite nation.