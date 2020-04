L’agresseur du Maple Leaf Gardens est mort

L’ancien placier du Maple Leaf Gardens de Toronto ayant été reconnu coupable de plus d’une centaine d’infractions sexuelles sur des jeunes garçons, Gordon Stuckless, est décédé jeudi soir.

Le sordide personnage était âgé de 71 ans et a succombé à une hémorragie cérébrale, a indiqué son avocat. Il avait été libéré de prison en janvier dernier et vivait dans une maison de transition, à Hamilton.

En 2016, Stuckless avait écopé d’une peine de prison de six ans et demi pour avoir abusé sexuellement de 18 garçons sur une période de trois décennies. L’homme avait déjà été reconnu coupable en 1997 d’avoir trompé deux douzaines de victimes en leur promettant un accès au Maple Leaf Gardens. Il avait été condamné en appel à cinq ans de prison pour avoir commis 572 actes sexuels à l’intérieur de l'amphithéâtre, du vestiaire des Maple Leafs et des salles de classe, entre autres.