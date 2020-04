Lara Fabian salue tous les soignants

Confinée à Montréal, Lara Fabian lance Nos cœurs à la fenêtre, une chanson en quatre langues accompagnée d’un vidéoclip tout étoiles visant à rendre hommage au personnel soignant.

Lara Fabian a créé la pièce au cours d’une seule soirée, celle du 9 mars, avec l’artiste suédois Moh Denebi et l’actrice et parolière française Élodie Hesme. La chanteuse s’est sentie inspirée en voyant au bulletin de nouvelles des images des rues en Italie, où l’on entendait les gens chanter l’hymne national à l’unisson à travers leurs fenêtres. « Ça m’a sidérée d’émotions, raconte-t-elle au téléphone. Parce que c’est ma langue maternelle, mes racines à moitié italiennes... »

En s’appuyant sur Danse hongroise no 5, une mélodie de Brahms, le trio a complété le morceau en quatre heures. « Je voulais saluer le personnel soignant, les anges, les héros de première ligne qui sauvent des vies en mettant la leur en danger », explique Lara Fabian.

Un vidéoclip collectif

Pour créer le vidéoclip, Lara Fabian s’est tournée vers ses fans en plus de faire aller sa liste de contacts. Paru la nuit dernière, il réunit une trentaine de personnalités, dont Eva Longoria (Beautés désespérées), Véronique Cloutier, Michel Drucker, Charles Lafortune, Véronic DiCaire, Stéphane Rousseau, Franck Dubosc et Guylaine Tremblay. « La réponse a été immédiate », souligne la chanteuse.

Les profits du titre seront versés au personnel soignant des quatre pays de cœur de Lara Fabian : le Canada, la Belgique, la France et l’Italie. Au Québec, Centraide s’occupe d’acheminer les fonds.

« Cadeau mal emballé »

Bien que restant confinée au Québec avec sa fille et son mari — Lara Fabian demeure loin des siens, incluant son père en Belgique —, la star relativise en signalant qu’elle est habituée à vivre à plusieurs milliers de kilomètres des gens qu’elle aime. « Parce qu’on est tous sur pause, on s’appelle souvent. Je passe beaucoup plus de temps en famille. J’essaie de voir cette période de confinement comme un cadeau mal emballé. »

Comme plusieurs artistes, Lara Fabian a été contrainte de reporter plusieurs spectacles ce printemps. « On prend tous une grande gifle. Professionnellement et économiquement. Mais on doit respecter les règles pour espérer une sortie de crise rapide. »