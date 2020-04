Le chocolat de Pâques à la maison

Voici une liste de 10 établissements chocolatiers qui se feront un bonheur de vous combler en cette période qui célèbre la vie, mais n’oubliez pas qu’avec le chocolat, c’est à l’année que vous pouvez vous gâter.

Pendant cette période de confinement, l’industrie alimentaire et tous les métiers de bouche se réinventent. Les restaurateurs s’organisent pour offrir des commandes à emporter et des livraisons. La solidarité est exemplaire partout au Québec grâce aux femmes et hommes de terrain qui insufflent par leurs initiatives un formidable encouragement savoureux pour la population. Tradition religieuse, païenne, catholique, juive... le monde de la chocolaterie aussi réorganise ses activités afin d’offrir, en ligne ou en commande à prendre sur place, les fameux chocolats de Pâques.

Marius et Fanny

Entreprise familiale, des produits de grande qualité, de vrais artisans comme je les aime. Grande gamme de produits de chocolaterie et de pâtisserie et formidable choix de personnages pour Pâques. La Pâtisserie Marius et Fanny a plusieurs adresses et elles sont ouvertes pour vous servir du lundi au samedi. Une boutique en ligne et livraison gratuite pour les secteurs de Sainte-Dorothée, Saint-Martin, Chomedey, Laval-Ouest, Sainte-Rose, Fabreville.

mariusetfanny.com

239G, boul. Samson, Laval

450 689-0655

Chocolat Samson

Nancy Samson est une grande chocolatière au Québec. Elle affiche ses couleurs de l’arc-en-ciel sur ses pièces chocolatées exclusives pour Pâques. Vous pouvez désormais commander par téléphone au numéro suivant : 819 379-2644. Un service de collecte à l’auto ou de livraison à domicile vous est offert.

La prise de commande s’effectue du mardi au dimanche entre 12 h et 17 h. La collecte à l’auto et la livraison se feront du vendredi au samedi entre 12 h et 17 h également. Le ramassage sans contact à la boutique est aussi possible.

Trois-Rivières

Chocolat boréal

Chocolat boréal, aussi connu sous le nom de Chocolat Montréal, avec un atelier de fabrication de chocolats, se spécialise dans le développement de solutions de cadeaux personnalisées. Ludovic Fresse, le chocolatier propriétaire, est ambassadeur pour Cacao Barry dont il donne des cours spécialisés à l’Académie du chocolat. Sa mission est de créer une émotion par l’entremise d’un chocolat raffiné aux influences nordiques.

chocolatboreal.com

info@chocolatmontreal.com

4995-A, rue Angers, Montréal

514 766-2208

Point G

La boutique est fermée, mais les commandes en ligne et livraisons sont en action. Plus que des produits gourmands, Point G propose une expérience sensorielle exceptionnelle. Des macarons aux mille et un parfums et saveurs, mais c’est aussi la texture qui me séduit vraiment et la sensation de vérité, puisque le sucre ne domine jamais l’ensemble des saveurs, c’est un tour de force. Le macaron vedette ce mois-ci est celui au chocolat et au caramel. Les produits Point G sont fabriqués à partir d’ingrédients de qualité, sélectionnés le plus localement possible.

boutiquepointg.com

Les commandes se font en ligne.

Lecavalier Petrone

Peints à la main avec du beurre de cacao coloré, les chocolats sont conçus avec des matières premières de grande qualité. Les livraisons et les ramassages seront offerts les jeudis et vendredis. Villes desservies : Montréal, Longueuil, Boucherville, Saint-Lambert et Brossard. Avant de passer votre commande, consultez la page web pour découvrir la collection. Les chocolats sont magnifiques.

lecavalierpetrone.square.site

info@lecavalierpetrone.com

2423, rue Centre, Montréal

514 448-4014

Cotard Chocolatier

Le maître chocolatier des Laurentides Michael Cotard a été le représentant canadien au World Chocolate Masters. Il se fait un point d’honneur à confectionner des chocolats de très grande qualité. Pour la période de la COVID-19, il a mis au point avec son équipe un modèle facilitateur pour les consommateurs. Possibilité de livraison à Saint-Sauveur, Morin-Heights, Piedmont, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Val-David, Val-Morin, Saint-Hippolyte, Prévost, Saint-Jérôme, Saint-Colomban, Mirabel, Blainville, Sainte-Thérèse, Boisbriand et Rosemère.

cotardchocolatier.com

09, Avenue de l’Église, Saint-Sauveur

450 227-7538

Gaël Vidricaire

Gagnante du titre de chef pâtissière de l’année 2019 au Québec, cette passionnée de pâtisserie et de chocolaterie a fait, il y a une dizaine d’années, une reconversion réussie, puisqu’elle était docteure en microbiologie-immunologie. À n’en pas douter, les règles d’hygiène et de bonnes mesures doivent être impeccables dans son laboratoire de production. Produits savoureux et originaux, ses ventes en ligne sont dans sa génétique professionnelle puisqu’elle le fait depuis de nombreuses années.

gaelvidricaire.com

200, rue Crémazie Ouest, Québec

581 741-3050

Choco Chocolat

Choco Chocolat, c’est une histoire de femmes. En effet, Nathalie Bélanger, Marilou Gagnon et Sara Labrecque mettent leur talent et leur énergie pour créer de magnifiques bonbons, chocolats artisanaux et des moulages élégants. Livraison dans Lanaudière ou ramassage en boutique, sans contact.

chocochocolat.ca

69, rue Saint-Barthélem Sud, Joliette

450 755-5535

Chocolats Vanden Eynden

Alain Vanden Eynden est un artisan chocolatier talentueux avec plus de trente ans d’expérience. Il est possible de retrouver ses produits à Magog, mais aussi dans plusieurs points de vente à Sherbrooke. Également, il propose un grand choix de chocolats fins et de moulages pour Pâques, et même quelques pâtisseries. Il offre les commandes en ligne, les livraisons sont sans contact direct et vous pouvez aussi commander par téléphone.

chocolatsvandeneynden.com

info@chocolatvde.com

1745, ch. Rivière aux Cerises, Magog

819 843-1706

Chocolats Favoris

Tout le monde connaît cette entreprise québécoise, son histoire à succès et son célèbre ambassadeur et partenaire de plusieurs succursales, Gino Chouinard. Chocolats Favoris a mis en place sur son site web quatre formules afin de bien servir les clients : 1) Service à l’auto sans contact ; 2) Livraison à la maison ; 3) Uber Eat; 4) Achat en ligne. La gamme est vraiment très vaste, évidemment, pour les produits spécifiques pour Pâques, mais aussi des coffrets permettant aux enfants de faire eux-mêmes la décoration des œufs de Pâques.

chocolatsfavoris.com

Plus de 45 succursales au Québec

♦ Pour d’autres adresses, voici un site de référencement bien utile : notwithoutmychocolate.com