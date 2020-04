Le coronavirus détecté dans les eaux usées

Le coronavirus a été détecté dans les eaux usées du Massachusetts à des niveaux plus élevés que prévu, suggérant qu’il y aurait beaucoup plus de patients non diagnostiqués que ce qui était estimé par les autorités.

Les chercheurs de la «start-up» biotechnologique Biobot Analytics ont collecté des échantillons dans une station d'épuration d'une zone métropolitaine qui n’a pas été identifiée à la fin du mois de mars, selon un rapport publié mardi sur le site medRxiv.

Eric Alm, l'un des auteurs de l'étude, qui n'a pas encore fait l'objet d'un examen par d’autres chercheurs, a insisté pour dire que le public n'est pas à risque de contracter le virus à partir de particules dans les eaux usées.

Toutefois, mesurer la présence du virus dans les eaux usées permet de comprendre le potentiel de propagation, rapporte Newsweek.

«Même si ces particules virales ne sont plus actives ou capables d'infecter les humains, elles peuvent toujours transporter du matériel génétique qui peut être détecté en utilisant une approche appelée PCR (amplification en chaîne par polymérase), qui amplifie le signal génétique de plusieurs ordres de grandeur, créant des milliards de copies du génome pour chaque virus de départ», explique le chercheur Eric Alm.

Les chercheurs, en collaboration avec une équipe du Massachusetts Institute of Technology, de Harvard et du Brigham and Women’s Hospital, ont analysé les échantillons.

Selon leurs données, ils ont estimé que près de 2300 personnes étaient atteintes par le virus au moment des prélèvements, alors qu’officiellement, seulement 446 cas étaient confirmés.

Les chercheurs ont partagé leurs conclusions avec les autorités sanitaires locales, qui ont déclaré qu'il était plausible qu'il y ait des centaines de cas non détectés.