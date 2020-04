Les Hurricanes se préparent pour tous les scénarios

Quand les activités de la Ligue nationale de hockey (LNH) reprendront, les Hurricanes de la Caroline seront prêts, foi de Don Waddell.

«Nous avons plusieurs plans, a indiqué le directeur général des «Canes» lors d’une vidéoconférence tenue jeudi. Nous avons un groupe de travail que nous avons mis en place à l’interne pour discuter de toutes les options. L’une de ces options est que nous ne jouerons pas devant des partisans lors de la reprise des activités.»

«La deuxième option est que nous revenons et que nous ne pouvons pas avoir plus de 5000 ou 8000 personnes dans le bâtiment, a poursuivi Waddell. La troisième option est que nous puissions revenir à pleine capacité. Nous avons longuement parlé et avons des plans pour toutes ces situations.»

Si ce n’est pas la première fois qu’un acteur de la LNH évoque la possibilité d’une reprise des activités sans amateur, Waddell est toutefois le premier à invoquer la possibilité d’avoir un nombre restreint de spectateurs. De quoi faire plaisir aux amateurs qui espèrent toujours pouvoir assister à une partie de hockey cette année.

Avec ou sans reprise en saison régulière

Lors de sa vidéoconférence, Waddell était accompagné de son entraîneur-chef, Rod Brind’Amour. Les deux hommes ont d’ailleurs indiqué qu’ils voulaient absolument que la campagne 2019-2020 soit complétée, et ce, même si les activités reprennent directement en séries éliminatoires.

«Il est important de terminer la saison d’une façon ou d’une autre, a dit Brind’Amour. J’aimerais voir une sorte de conclusion, que nous ayons des matchs de saison régulière ou non, et que quelqu’un remporte la coupe Stanley cette année.»

Waddell a cependant indiqué qu’il croit qu’une reprise en saison régulière est encore possible.

«Il n’y a pas de calendrier prédéterminé. En ce moment, nous vivons dans un monde où personne ne peut prédire ce qui va se passer, non seulement dans un mois, mais peut-être même plus longtemps, a exprimé l’homme de 61 ans. Je pense qu’il y a beaucoup d’espoir que nous puissions terminer la saison régulière avant de faire le saut en séries éliminatoires.»

Lors de l’arrêt des activités de la LNH, le 12 mars, les «Canes» occupaient la première place donnant accès à la danse printanière parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Est.