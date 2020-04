Les Québécois dans la mire des écoles préparatoires

Si la NCAA est de plus en plus présente au Québec à la recherche de talentueux joueurs de football, il en va de même pour les écoles préparatoires américaines qui pigent allègrement dans le bassin des écoles secondaires.

Contrairement à la NCAA, les écoles préparatoires n’offrent pas de bourses d’études, mais une aide financière en fonction des revenus des parents. Les frais de scolarité pour une année oscillent entre 50 000 et 60 000 $ US pour les joueurs étrangers.

Plusieurs raisons incitent certains finissants des écoles secondaires à poursuivre leur carrière au sud de la frontière. Certains souhaitent obtenir la visibilité nécessaire à l’obtention d’une bourse d’études dans la NCAA en Division 1 après leur parcours de deux ans. C’est le cas du bloqueur étoile Maxime-Olivier Cabana, du Blizzard du Séminaire Saint-François.

Son coéquipier Émile Bellerose, lui, privilégie l’aspect académique. Il souhaite attirer l’attention d’une équipe de la Ivy League qui offre un niveau de football moindre, mais qui regroupe les institutions académiques les plus prestigieuses de l’est des États-Unis (Harvard, Yale, Princeton, Columbia, etc.). D’autres veulent simplement vivre une expérience différente du collégial.

Se sentir chez soi

« Mon objectif est de jouer en Division 1 et j’estime qu’il est préférable d’évoluer dans une école préparatoire pour obtenir une plus grande visibilité et ainsi atteindre mon but, mentionne Cabana qui a opté pour les Wildcats de Williston Northampton School après des visites à Woodberry Forest School (Virginie) et McCallie School (Tennessee). Les Wildcats ont placé huit joueurs en Division 1 cette année, dont trois joueurs de ligne offensive. C’est un bon endroit pour moi. On prévoit aussi m’utiliser sur la ligne défensive.

« Parce que je vais être loin de ma famille, je recherchais un endroit où j’allais me sentir comme chez moi afin de pouvoir me concentrer sur le football et les études, de poursuivre le gaillard de 6 pi 5 po et 270 livres qui a été élu sur l’équipe d’étoiles du circuit juvénile Division 1. Avec des classes de 10 élèves, les professeurs peuvent t’aider. »

Le Franco-Ontarien n’a débuté le football qu’en troisième secondaire lorsque ses parents ont déménagé à Québec pour le travail.

« Plus jeune, je jouais au hockey pour le plaisir, mais, parce que je suis grand et gros, le contact m’attirait pas mal, a expliqué celui qui a été recruté par sept équipes collégiales Division 1 et qui avait arrêté son choix sur le campus Notre-Dame-de-Foy s’il était demeuré au Québec. En arrivant à Québec, on a choisi l’école en fonction du football. Notre choix a porté fruit. »

Avec Jean-Philippe Giguère

Dans cette école privée mixte de 400 étudiants du Massachusetts qui n’accepte que le tiers des demandes d’admission, Cabana évoluera en compagnie de son coéquipier Jean-Philippe Giguère qui jouera aussi au hockey. Anciens du Blizzard, les frères Xavier et Thomas Thibault ont porté les couleurs des Wildcats il y a quelques années avant d’être recrutés par l’Université Columbia dans la Ivy League où Thomas a fait ses débuts l’automne dernier, rejoignant son aîné.

Émile Bellerose vise la Ivy League

Émile Bellerose sera un pionnier parmi les Québécois qui ont fait le choix d’évoluer dans les écoles préparatoires américaines au fil des ans.

L’ailier rapproché du Blizzard du Séminaire Saint-François qui évoluera comme secondeur au sein de sa nouvelle équipe a opté pour le Blue Tornado de McCallie School, établissement chrétien d’un peu moins de 1000 garçons situé à Chattanooga, au Tennessee.

« C’est la première fois qu’un Québécois jouera à McCallie, a mentionné Bellerose. Mathieu [Massé-Pelletier] et Kalenga [Muganda] m’ont ouvert les portes. Ils ont visité McCallie il y a deux ans avant d’opter pour Woodberry Forest School. C’est certain que je devais m’essayer. Même si nous avons seulement deux ans de différence et qu’on joue à des positions différentes, je tentais de ressembler un peu plus chaque jour à Mathieu qui a été un modèle pour moi. Quant au changement de position, c’est un défi, mais je n’ai jamais eu peur. »

Trois Québécois

Ce n’est pas seulement sur un Québécois que le Blue Tornado misera, mais bien trois. Meilleur joueur de ligne défensive et meilleur receveur respectivement du circuit juvénile Division 1, Thomas Pilon et Kenzy Paul, des Dynamiques du Collège Charles-Lemoyne, ont également opté pour McCallie School. Les trois ont effectué leur visite ensemble.

Bellerose souhaite que son passage au Tennessee lui permette de recevoir une offre de la Ivy League. « Ça fait très longtemps que je pense à la NCAA et mon objectif est de recevoir une offre de la Ivy League. J’espère avoir cette opportunité un jour. J’ai communiqué avec Thomas [Thibault] qui est un ancien de SSF et qui joue maintenant à Columbia. Il avait le même objectif que moi. Il m’a aidé dans mon processus qui fut long et ardu.

« La chaleur humaine que j’ai ressentie lors de ma visite a été très impressionnante, ajoute Bellerose qui avait opté pour les Cougars du Collège Champlain dans l’éventualité où son projet aux États-Unis ne fonctionnerait pas. McCallie représentait la meilleure opportunité sur le plan scolaire et ce fut le facteur le plus important dans ma décision. Finalement, McCallie et Woodberry étaient mes deux choix. »

En visite lui aussi au même moment que Bellerose, Pilon et Paul, le secondeur Philippe Champagne, du Blizzard, a été accepté à McCallie et il attend son offre financière finale avant d’arrêter son choix. Il évoluera pour les Cougars s’il ne va pas aux États-Unis.