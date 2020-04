Les trafiquants de drogue tentent aussi de traverser la crise

Survivre économiquement à une crise suppose d'être inventif et prévoyant. Les trafiquants de drogue du monde entier l'ont démontré depuis quelques semaines et ne sont pas au bout de leur peine, tant le marché de la drogue est soumis à rude épreuve par la COVID-19.

Les trafics illicites prospèrent au coeur du commerce légal. Avec l'arrêt du transport aérien, le ralentissement du fret, la fermeture des frontières et le confinement des populations, tout est plus compliqué pour fabriquer, transporter et écouler de la drogue.

Alors il faut innover.

Dans le genre artisanal, deux employés d'un hôpital public ont été arrêtés début avril au Honduras pour avoir transporté 300 paquets de marijuana dans une ambulance leur permettant d'échapper aux restrictions de circulation.

Dans le genre industrie de pointe, des chercheurs pronostiquent l'avènement des nouvelles technologies. La crise sanitaire «va promouvoir l'automation, les drones et les sous-marins dans le business de la drogue», explique à l'AFP Vanda Feldab-Brown, spécialiste des trafics illicites pour la Brookings Institution, un think-tank américain.

Dans les années 2000 explique-t-elle, un cartel colombien avait acheté un semi-submersible au Sri Lanka, auprès de la rébellion indépendantiste des Tigres Tamouls qui l'utilisaient à des fins militaires. Plus récemment, les Colombiens en ont fabriqué un eux mêmes.

De temps en temps, certains se font intercepter par les forces de l'ordre. «Il faudra encore 15 ans avant de voir des véhicules marins sans pilote transporter des quantités de charge significatives», assure-t-elle.

Des stocks pour tenir

Les indicateurs attestent que le milieu est sous tension. Selon les sources contactées par l'AFP, les prix sont à la hausse et la pureté à la baisse. Pour éviter la saisie, le vol par une organisation rivale voire la péremption du produit, les trafiquants ont peu de stocks mais semblent pouvoir tenir quelques semaines.

Début avril, le patron des douanes belges Kristian Vanderwaeren avait constaté que les trafiquants de cocaïne en Amérique du Sud plaçaient «le plus possible de marchandises dans les conteneurs» pour anticiper la baisse du trafic vers l'Europe.

La grande question est donc celle de la durée de la crise.

En Inde, «le trafic se poursuit sans relâche» mais un confinement très long poserait des problèmes, estime Pushpita Das, experte à l'Institut des études et analyses de défense Manohar Parrikar (MP-IDSA) de New Delhi. «Si les échanges transfrontaliers de courte distance peuvent se poursuivre, le transport et la distribution dans l'ensemble du pays seront difficiles».

Partout, les circuits devront s'adapter. Les barons, assis sur des réseaux de blanchiment échappant aux contingences logistiques, feront fructifier leur capital immatériel.

Mais pour les producteurs, logisticiens et commerçants de gros et de détail, il va falloir réagir. Les observateurs évoquent une accélération de la réorganisation du trafic des précurseurs chimiques, composants légaux dont la Chine est le premier producteur mondial.

Des perdants et des vainqueurs

Les cartels mexicains se tournent vers les producteurs indiens, selon Carlos Rodríguez Ulloa, analyste du think-tank CASEDE à Mexico. Et veulent s'appuyer à terme sur l'industrie chimique et pharmaceutique du pays. Le virus «va entraîner une substitution qui était déjà à l’œuvre mais qui va se renforcer», dit-il.

La crise peut-elle redessiner la carte géopolitique de la drogue? Là encore, le parallèle est saisissant avec l'économie légale. Les trafiquants contrôlent des territoires bien définis, parfois très restreints et le coronavirus ne les incitera peut-être pas à mondialiser leur activité.

Mais cette crise fera des vainqueurs et des perdants. «De même que la maladie tue les gens affaiblis, la Covid fera pareil des groupes criminels. Ceux qui ont moins de réserves financières pourraient perdre des parts de marché, faire faillite ou céder le contrôle», résume Vanda Feldab-Brown. Et les cartels piégés dans un engrenage ultra-violent, notamment au Mexique, devront piocher dans les réserves.

Les vraies victimes se trouvent en bas de l'échelle. Sans même évoquer les toxicomanes, qui se mettront en danger en se ruant sur le premier substitut venu, la crise va éreinter les petits trafiquants.

«Le risque sécuritaire m'inquiète plus pour le Lumpenprolétariat du trafic», explique à l'AFP David Weinberger, spécialiste français. «On va assister à une paupérisation accrue des personnes les plus fragiles et donc à des problèmes de violence si la crise dure».