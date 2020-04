Il n'attendra finalement pas la mort seul

Dany Renaud n’attendra finalement pas la mort seul. Le cri du cœur de sa conjointe, qui demandait à pouvoir le visiter à l’hôpital même s’il n’était pas encore «en fin de vie» selon les critères officiels a été entendu par le gouvernement.

Marie-Christine Doucet a reçu l’appel d’un attaché politique de la ministre de la Santé Danielle McCann tôt vendredi matin. Elle allait pouvoir rejoindre son conjoint, en phase terminale d’un cancer du pancréas, à l’hôpital.

«Je suis vraiment heureuse. Ça a valu la peine de se battre», raconte la femme qui n’acceptait pas que son conjoint soit isolé dans les moments les plus difficiles de sa vie. «Je suis allé le voir hier avec les enfants à travers la vitre de sa chambre et j’ai cassé. Je ne pouvais pas le toucher, être là pour lui, c’était inhumain».

Moment touchant

Les retrouvailles ont eu lieu en après-midi vendredi.

Le moment était d’autant plus spécial que Mme Doucet avait déjà organisé une petite surprise pour son homme. Son arrivée à la chambre aura été la touche finale à ce cadeau.

«Mon chum était camionneur et son camion, il l’avait baptisé son «Cheval Blanc». On lui a donc amené son «Cheval Blanc» en bas de sa fenêtre pour qu’il puisse le regarder. Quand il s’est tourné et qu’il m’a vu, il n’y a pas de mots pour décrire ce moment-là. Il pleurait, il était soulagé que je sois là», raconte avec émotion Marie-Christine Doucet.

Puisqu’un seul visiteur est admis à la fois, mais qu’il n’y a pas d’obligation à ce que ce soit toujours la même personne, les enfants de M. Renaud pourront aussi le visiter.

«On est allés hier par la vitre, dehors, tous ensemble, pour qu’il sache que même s’il était à l’hôpital, on était là. On voulait qu’il sache qu’on ne l’oublie pas, mais là, c’est beaucoup mieux», ajoute la dame.

Le cabinet de la ministre interpellé

L’histoire de Dany Renaud et Marie-Christine Doucet aura finalement fait changer les règles pour l’ensemble de la province. Le cabinet de la ministre McCann a été interpellé par leur situation et a rapidement agi pour s’assurer de ne pas abandonner les gens en fin de vie. De nouvelles directives seront envoyées aux directions d’établissements.

Les gens en soins palliatifs auront droit à un visiteur à la fois dans leur chambre, suivant certaines mesures de précaution de base, comme le port de masques, de gants et de blouses de protection nous explique-t-on.

Dans les plus grands centres hospitaliers ou dans les CHSLD, les visiteurs seront accompagnés pour réduire les risques de propagation.