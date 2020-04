Leur maison vendue, ils n’arrivent pas à en trouver une autre

SAGUENAY | Une famille de Saguenay vit des heures d’angoisse insupportables puisqu’elle se retrouvera sans toit dans un peu plus d’un mois et demi.

Yannick Dallaire et sa conjointe ont des enfants de 11 et 7 ans et un chien. Ils ont vendu leur propriété d’Arvida à la fin du mois de février et ils devront la libérer le 31 mai.

Or, ils sont dans l’incapacité de se trouver une nouvelle résidence. En raison de la crise sanitaire actuelle, les courtiers immobiliers ne peuvent plus faire visiter physiquement des résidences.

«On vit énormément d’angoisse et on ne dort pas beaucoup, a confié M. Dallalire. Nous n’avons pas de plans. Je ne peux pas retourner chez mes parents. Ma mère a été très malade et ils ont un certain âge. On ne les a pas vus depuis le début du confinement.»

Sa conjointe et lui sont dans une impasse difficile. Yannick Dallaire ne parvient pas à voir la lumière au bout du tunnel. «On se casse la tête. J’essaie de ne pas en parler devant les enfants pour ne pas les inquiéter. On ne peut pas être dans la merde plus que ça», a-t-il dit.

Il lance un cri du cœur et demande l’aide du gouvernement pour ne pas se retrouver à la rue. «Je ne suis pas le seul dans cette situation. Ça touche d’autres familles. Essayer de se trouver une maison, c’est un besoin essentiel à mon avis», a-t-il ajouté.