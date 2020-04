NFL: Cam Newton n’est pas pressé

Toujours sans contrat en vue de la prochaine saison dans la NFL, le quart-arrière Cam Newton est prêt à attendre encore quelques semaines.

Selon le réseau ESPN, le pivot de 30 ans envisagerait d’attendre après le repêchage pour s’entendre avec une nouvelle équipe. Celui-ci doit se tenir du 23 ou 25 avril prochain.

Il y a un peu plus de deux semaines, les Panthers de la Caroline avaient libéré Newton, mettant ainsi fin à une association de neuf saisons.

Le tout premier choix de l’encan de 2011 a été incommodé par plusieurs blessures lors des dernières années. En 2019,

une fracture au pied gauche l’a limité à seulement deux rencontres.

En carrière, Newton compte 29 041 verges aériennes et 4806 autres par la course. Il a également lancé 182 passes de touchés et franchi la ligne des buts 58 fois avec le ballon en main.