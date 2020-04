Réconfortants pots d’érable

Une montagne de crêpes, des gaufres bien dodues, des pains dorés garnis de petits fruits, un pudding chômeur encore fumant... Voilà des plats qui ne seraient pas aussi alléchants et réconfortants sans la touche sucrée du sirop d’érable ! Assurez-vous de toujours en avoir un pot pour vous remonter le moral en ces temps !

En grès

Photo courtoisie

Orné d’une feuille d’érable annonçant ce qu’il contient, ce pot en grès Le Creuset possède une poignée en boucle à prise conviviale et un bec verseur large. D’une alléchante couleur cerise et d’une capacité de 240 ml, il ajoutera une touche d’éclat à votre table et de la douceur dans vos plats.

lecreuset.ca > 25 $

Sans dégât

Photo courtoisie

D’une couleur « paprika » qui ouvre l’appétit, ce verseur à sirop de 540 ml (comme une conserve de sirop !) présente une large ouverture facilitant le nettoyage et le remplissage, limitant ainsi les dégâts. Fabriqué en plastique, cet accessoire Trudeau résiste au micro-ondes et au lave-vaisselle. Pratique !

trudeau.com > 12,99 $

Pièce unique

Photo courtoisie

Le duo d’artisans montréalais A+J Métissage confectionne à la main, sur demande, ce pot en verre soufflé (quelques couleurs disponibles) et en noyer noir, conçu pour recevoir une pleine conserve de sirop d’érable. Cette pièce unique sera la vedette de votre brunch.

simons.ca > 75 $

Souvenirs sucrés

Photo courtoisie

Ces pots en porcelaine de la collection Poterie publique de l’Atelier Trema, évoquent les jarres de nos grands-mères, éveillant de délicieux souvenirs. Fabriqués à la main à Bedford et rehaussés d’un bouchon en liège imbibé de cire d’abeille, ils dévoilent différents motifs, contiennent une conserve de sirop entière, puis vont au lave-vaisselle.

ateliertrema.com > 45 $

En bouteilles

Photo courtoisie

Les bouteilles en verre Swing de Bormioli Rocco, coiffées d’un bouchon, sont très utiles pour conserver le sirop d’érable, mais aussi de la vinaigrette ou un breuvage maison qui contiendrait de savoureux nectars.

trudeau.com > 2,99 $ (125 ml), 4,19 $ (450 ml), 5,19 $ (500 ml), 6,29 $ (1 L)