Rêver le monde

Groupe Voyages Québec (GVQ) veut continuer à faire rêver les voyageurs et les voyageuses qui doivent sagement rester à la maison pour le moment. Afin de combler leur besoin d’évasion, reverlemonde.ca se veut une façon ludique d’explorer les quatre coins de la planète.

Photo courtoisie

Alors qu’entreprendre un voyage est impossible, le microsite de GVQ vous donne l’opportunité de collecter des informations inédites sur des destinations prisées par les touristes et, pourquoi pas, de se projeter dans une prochaine aventure. Depuis sa mise en ligne vendredi dernier, quelques milliers d’internautes ont visité l’Australie et la Guadeloupe. Au fil des prochaines semaines, vous partirez notamment vers le Portugal, le Mexique, la Turquie, la Croatie, la Russie. Bon voyage...virtuel.

Un 4e veston vert

Photo courtoisie

Le 10 avril 2005. L'Américain Tiger Woods (photo) survit à un terrible barrage contre son compatriote Chris DiMarco pour remporter son quatrième Masters, à Augusta (Georgie), signant ainsi son retour au sommet de la hiérarchie mondiale du golf.

Anniversaires

Photo courtoisie

Yvan Loubier (photo), économiste, directeur des projets majeurs, au cabinet de relations publiques NATIONAL à Québec, 61 ans... Mandy Moore, auteur-compositrice-interprète, actrice (Notre vie) et styliste américaine, 36 ans... Dany Boivin, ex-président du Cercle d'affaires des bleuets, 54 ans... Katia Boivin, animatrice à Rouge FM 96,9 Fm Saguenay-Lac-St-Jean, 54 ans... Anita Damico, conjointe de Richard Coulombe (Immobilier)... Haley Joel Osment, acteur américain, 32 ans... Sophie Faucher, comédienne québécoise, 62 ans... Suzanne Lévesque, actrice, comédienne et animatrice radio-télé, 77 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 10 avril 2015. Claude Foussard (photo), 70 ans, membre fondateur de la Société des chefs cuisiniers et pâtissiers du Québec... 2017. Carlo Riva, 95 ans, ingénieur italien, fondateur de la marque de bateau runabout de luxe Riva Riva... 2015. Keith McCormack, 74 ans, chanteur et guitariste américain... 2014. Paul Lacroix, 84 ans, artiste et professeur émérite québécois... 2014. Jim Flaherty, 64 ans, ancien ministre fédéral de Finances... 2013. Karol Castillo, 23 ans, mannequin péruvienne, participante à Miss Univers 2008.... 2013. Jimmy Dawkins, 76 ans, musicien américain de blues... 2011. Olivier O. Olivier, 79 ans, artiste peintre français... 2010. Dixie Carter, 70 ans, actrice américaine... 2008. Mariette Clermont, 67 ans, propriétaire des magasins de meubles... 2008. Paul Dumont, 87 ans, pionnier du hockey junior... 1954. Auguste Lumière, 92 ans, un des inventeurs du cinéma avec son frère Louis.