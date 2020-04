Ripostes: une vitrine pour les organismes communautaires pendant la COVID-19

MONTRÉAL | Une plateforme baptisée Ripostes vient d’être mise en place pour permettre aux organismes communautaires de se faire entendre pendant la crise sanitaire.

Cette vitrine disponible sur Facebook et sur Instagram est une initiative de Mission inclusion et de PAIR.

Le site mettra au jour, sur une base quotidienne, les besoins, les enjeux et les réclamations des organismes communautaires de partout au Québec dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Des vidéos, des photos et des entrevues seront partagées pour ce faire.

«Nous souhaitons que Ripostes puisse offrir aux organismes communautaires un lieu fort de partage en cette période où sévit la COVID-19», ont indiqué vendredi Danielle Filion, directrice des programmes au Québec de Mission inclusion, et Hélène Jolin, directrice générale de PAIR, par communiqué.

«Ils ont tant à dire sur leur confinement, sur leur quête de solutions pour rester en contact avec leurs membres et leurs participants et sur l’adaptation continuelle dont ils font preuve dans leurs opérations quotidiennes, ont ajouté les deux femmes. La parole est à eux et nous sommes très fières de les accompagner avec l’aide de nos équipes respectives.»