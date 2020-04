Seul dans la cathédrale: Andrea Bocelli offrira des chants sacrés pour la fête de Pâques

Andrea Bocelli offrira un moment de réflexion et des chants sacrés, dimanche, sur sa chaîne YouTube, pour souligner la fête de Pâques.

Le ténor italien se produira dans la cathédrale de la Nativité-de-la Sainte-Vierge de Milan en Italie. Il sera seul dans cet endroit surnommé le Dôme (Duomo) pour l’occasion. L’évènement, qui s’intitule Music for Hope, sera diffusé en direct, à 13h, heure du Québec.

«Ce ne sera pas un concert. Ce sera plutôt l’occasion de prier ensemble. Une prière pour Milan et pour le monde face à un évènement absolument douloureux, tragique, pour diffuser le message de Pâques. Un message d’amour et de rédemption», a-t-il indiqué, dans un entretien dans le journal Ill Corriere della Sera.

Giuseppe Sala, maire de la ville italienne qui a été touchée fortement par la pandémie, a invité Andrea Bocelli à se produire dans cette cathédrale mythique qui est la troisième plus grande église du monde.

«L’église sera vide, mais nous serons, j’espère, une vaste foule interconnectée, grâce à internet, unie par un fil subtil, la foi, qui est plus forte que toute distance apparente», a fait savoir le chanteur aveugle de 61 ans.

Le 5 avril dernier, Andrea Bocelli a partagé ce message d’espoir sur sa page Facebook.

«L’histoire nous apprend qu’après tout cela, un printemps viendra, qui sera plus brillant que tout ce dont nous pouvons nous souvenir. Nous aurons une occasion incontournable de repartir avec un nouveau système de valeurs. Ainsi, nous sourirons bientôt, en marge de ce bouleversement et nous dirons à nos enfants et petits enfants que ce moment nous a mis en garde et nous a arrêtés avant qu’il ne soit trop tard. Saisissons cette occasion extraordinaire avec courage, responsabilité et confiance», a-t-il écrit.

Voici le lien pour regarder cet évènement: AndreaBocelli.Ink.to/LiveFromDuomo.

Fresque de huit heures

Demain à 23h et dimanche à 7h, les chaînes ICI Musique et Ici Musique Classique de Radio-Canada diffuseront l’intégrale de l’œuvre Sleep du compositeur allemand Max Richter.

Photo Mike Terry

Une vingtaine de radios publiques diffuseront simultanément cette œuvre magistrale de huit heures. Il s’agit d’une initiative de la BBC.

Sleep met en vedette le compositeur au piano et claviers, un quintette à cordes et la soprano britannique Grace Davidson.

Cette fresque sonore néoclassique écrite en 2015 est une œuvre concept sur les neurosciences du sommeil, sous forme de berceuse. Les 8h24 de la pièce représentent l’équivalent d’une nuit de sommeil.

Sleep a été conçue pour calmer la frénésie du monde et pour favoriser un rythme d’existence plus lent.

Le compositeur de 54 ans est connu pour son travail sur les trames sonores de plusieurs films et séries télévisées.