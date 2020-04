Trop tôt, non?

Ouvrir les écoles avant le 4 mai? Quelle mouche a piqué l’équipe de François Legault?

Lancé comme une bombe

Cette information a eu l’effet d’une bombe. Ce que l’on retiendra du point de presse de François Legault et de ses acolytes aujourd’hui est la «possibilité» que les écoles et les garderies ouvrent, reprennent du service avant la date indiquée du 4 mai.

Ce n’est pas rien. Au cours des derniers jours, des dernières semaines, le message que l’on a véhiculé, avec le renfort de tous ceux qui avaient un porte-voix au Québec, de l’influenceur à la figure sportive, l’acteur ou l’entrepreneur, est:

RESTEZ CHEZ VOUS!

Hier encore, le premier ministre du Canada assommait encore un peu plus le quidam en y allant de son «ça pourrait prendre des mois, voire une année et demie, le temps d’avoir accès à un vaccin».

Gueule de bois collective.

Aujourd’hui? Message du Québec à saveur de concept d'«immunité de groupe ou grégaire» (herd immunity en anglais), selon lequel «la propagation d'une maladie contagieuse peut être enrayée dans une population si un certain pourcentage des individus sont immunisés, par exemple parce qu'après avoir été contaminés ils n'ont pas développé la maladie ou en ont guéri».

Voilà, essentiellement, ce sur quoi repose l’immunité collective à laquelle a fait référence Horacio Arruda, notamment.

Le citoyen a de quoi être pantois aujourd’hui.

Écueil de communication

Si on doit changer de cap complètement ou faire une annonce qui est aussi surprenante du point de vue du citoyen, pourquoi ne pas avoir organisé un point de presse juste là-dessus?

Il aurait fallu que l’on explique, que l’on vulgarise exactement ce que l’on veut faire et pourquoi. Tout en anticipant les questions les plus pressantes, les préoccupations facilement identifiables, afin d’y répondre: qu’en est-il du personnel enseignant, des employés d’entretien, des chauffeurs d’autobus? Et les parents qui refuseront d’envoyer leurs enfants à l’école, jugeant que c’est beaucoup trop tôt, car un membre de la famille est à risque?

Permettez-moi de citer deux commentaires très intéressants dans le contexte de l’annonce de la POSSIBLE réouverture des écoles avant le 4 mai. Le premier vient d’une ex-commissaire scolaire de la Commission scolaire de Montréal, Violaine Cousineau:

«Je ne comprends pas du tout la conférence de presse à laquelle on est en train d'assister: le PM nous dit que les écoles pourraient rouvrir (peut-être même avant le 4 mai), mais le directeur de la DSP rappelle aussi que la distanciation sociale va devoir demeurer en place un long moment.

a) Il y a des profs et des élèves à la santé fragile dans nos écoles.

b) Dans de nombreuses écoles, les profs et les élèves vivent en situation permanente de surpopulation et d'extrême promiscuité.

c) Nous sommes en pénurie enseignante: si nos profs tombent au combat, on n'a pas de banque de remplaçant.es.

d) En ville, les jeunes du secondaire se déplacent tous en transports en commun.

Hum... des lignes explosives lancées en point de presse sans qu'on ait les infos et les nuances qui s'imposent: toutes les écoles rouvertes pour tous les élèves ou une réouverture très ciblée dans des conditions particulières?»

Pertinentes observations.

Et ceci, de François Lorenzetti, qui en connaît un brin sur les courbes et les graphiques que l’on voit passer tous les jours. Ce professeur à l’ISFORT de l’UQO fait un travail de vulgarisation utile chaque jour après les annonces du gouvernement québécois. Aujourd’hui, il ajoutait les éléments suivants:

«Plutôt étonnante, cette annonce du PM faite aujourd'hui à l'effet que les écoles pourraient ouvrir avant même la levée de l'état d'urgence sanitaire, le 4 mai prochain.

Encore plus étonnante l'annonce, dans la même foulée, à l'effet qu'il s'agit de commencer un processus d'immunisation de groupe en permettant la circulation du virus dans la population, en envisageant la limiter ainsi au cercle des enfants.

Quand je dis que cela est étonnant, ce n'est pas l'idée en soi, mais c'est de lancer cela sans donner des indications plus claires et précises quant aux mesures qui pourraient assurer que la contagion ne gagne pas d'autres strates de la société. Et cela comprend les parents qui, soit en fonction de leur âge, soit en fonction d'une santé fragilisée par toutes sortes de problématiques, pourraient développer des symptômes ou des complications qui nécessitent une hospitalisation.

À mon avis, cela aurait dû faire l'objet d'un point de presse ad hoc distinct. À vous de vous forger votre propre opinion.»

Si, effectivement, on se dirige vers une réouverture des écoles avant le 4 mai, il est absolument impératif que cela soit expliqué, en long, en large, et que cela fasse l’objet d’une stratégie de communication distincte, d’un point de presse qui porterait juste là dessus.

Les journalistes pourront ainsi relayer les inquiétudes de la population, questionner le gouvernement afin que celui-ci réponde à ces inquiétudes légitimes. Car lancé comme ça, en «sidebar» des infos habituelles du point de presse quotidien de cette équipe gouvernementale, voilà qui sème l’inquiétude, voilà qui nuit à la dynamique d’engagement dans cet effort collectif.

Ce que l’on veut éviter à tout prix.

Car pour le moment, sans plus d’explications, la plupart des parents que je connais trouvent ça trop tôt et attendent des explications.