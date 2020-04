Un ancien joueur des Bills de Buffalo pour le moins rancunier

L’ancien porteur de ballon des Bills de Buffalo Karlos Williams, qui se retrouve désormais avec les Argonauts de Toronto, en veut toujours à son ancien directeur général Doug Whaley.

L’athlète 26 ans a même indiqué au site sportif The Athletic qu’il n’avait pas tenté sa chance en XFL, car son ancien DG en est le vice-président des opérations football.

«Doug Whaley peut mourir dans un trou et boire de l’eau de javel, a-t-il sèchement dit. Je suis vraiment sérieux. La raison pour laquelle je n’ai pas joué dans la XFL, c’est parce qu’il y avait le nom de Whaley. Je suis sérieux.»

Après avoir été choisi en troisième ronde par les Bills au repêchage de 2015, Williams a connu une bonne campagne avec la formation de l’État de New York. En 11 affrontements, il avait amassé 517 verges de gains par la course et inscrit sept touchés au sol, en plus d’ajouter 96 verges et deux majeurs via les airs.

Les choses se sont cependant gâtées lors de la saison morte suivante alors que Williams a trop profité des bonnes choses de la vie. Il a énormément engraissé, si bien qu’il n’a pas été en mesure de prendre part aux activités d’été des Bills. Il a également reçu une suspension de quatre parties pour avoir enfreint la politique antidopage du circuit Goodell.

«J’étais un enfant, a exprimé Williams pour sa défense. Tu donnes beaucoup d’argent à un gamin et que pensez-vous qu’il va faire? Il va avoir du plaisir. J’ai fait de mauvais choix.»

Maintenant avec les Argonauts

Malgré ce mea-culpa, le demi-offensif en veut toujours à Whaley, car il pense foncièrement que le DG l’a abandonné à son sort. En effet, l’ancien patron des Bills avait décidé de le libérer avant le début de la saison 2016. Williams a ensuite été un membre des Steelers de Pittsburgh, mais il a de nouveau écopé d’une suspension, si bien qu’il n’a plus jamais rejoué dans la NFL.

Le natif de la Floride tentera en 2020 de relancer sa carrière dans la Ligue canadienne de football, lui qui a paraphé une entente avec les Argonauts en novembre dernier. Williams devra cependant attendre avant de renouer avec les terrains de football puisque les activités du circuit canadien sont retardées en raison de la pandémie de coronavirus.