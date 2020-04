J’entends ces-jours-ci un acte de contrition. Notre société doit faire son mea culpa d’avoir provoqué par le biais de notre mode de vie effréné, la crise sanitaire que nous traversons. Allez donc! Nous sommes vendredi saint, jour de la flagellation.

Nous savons que le monde courait à sa perte, il était minuit moins cinq. Mais quand on dit: plus longtemps cette crise durera, plus nous aurons l’assurance de changements profonds qui sauveront la planète. Je la trouve forte de café.

Lâchons le fouet, il y aura des changements profonds. Plus rien ne sera comme avant.

Comment en serait-il autrement? La planète est devenu un vaste champ de bataille sur lequel nous combattons sans armes un ennemi puissant et surtout invisible.

Certains pays auront enterrés des milliers de morts. Plusieurs grandes et moyennes entreprises se seront effondrées. Des mégapoles comme New York auront été paralysées.

Des milliers de gens auront perdu leur gagne-pain. Des pans entiers de notre système économique se seront enlisés.

Comment le monde pourrait-il se remettre à tourner comme si rien ne s’était passé?

Accrochons-nous au bastingage, la tempête n’a pas fini de secouer le navire.

Le capitalisme sauvage et la mondialisation telle que nous les connaissons sont une aberration à laquelle cette crise sanitaire nous renvoie.

Nous sommes confrontés à de dures réalités qui mèneront à une réorganisation de nos systèmes dans bien des domaines. Nous devrons revoir notre copie. Reste que nous ignorons comment et sur quelles bases nous nous reconstruirons.

Bien malin qui peut dire où on s’en va.

On se réjouit de voir la nature reprendre ses droits. Les espèces animales reconquièrent les espaces libérés par l’homme. On a même vu des canards se balader devant la comédie Française à Paris, c’est Molière qui a du rigoler.

De là à souhaiter que cette crise dure plus longtemps...

Allez dire ça aux gens qui pleurent des êtres chers ou qui sont en train de perdre leur chemise!

Trêve de flagellation, le chemin de croix sera long.

Ô Horacio j’apprivoise déjà votre absence ce dimanche.

J’ai bien peur hélas que mon petit cœur ne flanche.

Je vous reviens pour Pâques avec un billet plus sucré.