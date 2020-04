GODBOUT, Lise



À Laval, le dimanche 29 mars, à l'âge de 63 ans, est décédée Lise Godbout. Elle laisse dans le deuil ses deux filles: Mélissa (Stéphane Abel) et Maggie (Dani Núñez), son conjoint Gilles St-Germain, le père de ses filles, Richard Da Prato, ses petits-enfants: Alexia, Olivier et Justin; ses frères et soeurs: Micheline (Léonidas Fontaine), Madeleine (Henri Fournier), Germain (Lorraine Dumais), Raymond (Fernande Beaulieu), Jean-Claude (Francine Dulude), Gisèle (Jean-Aimé Roy), Roger (Diane Talbot) et Laurette (Michel Fecteau); ainsi que de nombreux neveux, nièces, amis et autres parents.Au lieu de fleurs, un don à la fondation du CHUM serait apprécié.