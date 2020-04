LANDRY, Annette Bélanger



Si vous voulez faire rire Dieu, dites-lui simplement vos plans. C'est avec des plans plein la tête, pour ses fleurs et sa nouvelle demeure, que notre mère fut paisiblement rappelée à Dieu. Dans le confort de sa résidence entourée de ses enfants, au tout début de cette saison qu'elle aimait tant, elle est allée rejoindre son amoureux qui lui manquait terriblement depuis 19 ans. Le 7 avril 2020 est décédée à l'âge de 82 ans et quelques mois, à Saint-Alexandre de Kamouraska, Dame Annette Bélanger, épouse bien- aimée de feu M. Albert (Ti-Bert) Landry. Elle était la fille de feu M. Magloire Bélanger et de feu Dame Irène Caron.Elle laisse dans le deuil: son fils Guy, sa fille Guylaine (Raymond Boisvert), ses petits-enfants: Alexandre et Raphael, ses filleuls: Carol et Martin et plusieurs cousins, cousines, neveux et nièces des familles Bélanger, Landry et Caron; sa fidèle Sophie ainsi qu'une multitude d'élèves qui l'ont aimée et appréciée. Elle était la sœur de: feu Eliane (feu Joseph Sirois), feu Lévisienne (feu Georges Cloutier), feu Gilberte (feu Albert Michaud), feu Pierrette (feu Gilles Desjardins) (feu Ulrich Poitras), feu Rollande, feu Marius, feu Laurent-Paul, feu Claude, feu Agathe. Elle était la belle-sœur de: feu Félix, feu Réjean (Jacqueline Guillemette), feu Raymond (Annette Campeau), feu Bertrand (Jeannine Arsenault), feu Laurence (feu Edgar Pelletier), feu Eva, feu Thérèse (feu René Richer), feu Gilles Poussard. Nous adressons nos sincères remerciements à tout le personnel du 6e et du 4e étage du CHRGP de Rivière-du-Loup, au personnel du CLSC de St-Pascal, au personnel des Services Kam-Aide inc., au personnel de la pharmacie de Saint-Alexandre et plus particulièrement, pendant les derniers jours à la maison, à Nathalie Dionne et Isabelle Lévesque qui ont aidé notre mère dans les derniers moments de sa vie. La direction des funérailles a été confiée à la