10 musées à visiter virtuellement durant le confinement

S'évader et visiter de nouveaux endroits tout en respectant le confinement, c’est possible. Plusieurs musées, partout dans le monde, vous offrent des visites virtuelles gratuites. En voici quelques-uns.

Le musée Van Gogh (Amsterdam)

L’avantage de la visite en ligne, c'est que, pour une fois, la file d’attente pour entrer dans ce musée ne sera pas interminable. Durant le confinement, admirez, dans le confort de votre salon, les 500 dessins, 200 peintures et 740 lettres de l’artiste.

Pour la visite, cliquez ici.

Le musée d’Orsay (Paris)

Le célèbre musée français offre aux visiteurs une visite 3.0 qui leur permet de se promener dans les allées consacrées au romantisme, à l’impressionnisme, au symbolisme, au néoclassicisme ou à la sculpture animalière.

Pour la visite, cliquez ici.

Le Metropolitan Museum of Art (New York)

Construit en 1870, le Metropolitan Museum of Art de New York est l’un des musées les plus visités au monde. Sous le même toit, plus de 5000 œuvres modernes sont presque toutes accessibles gratuitement en ligne.

Pour la visite, cliquez ici.

Le Tate Britain (Londres)

L’un des plus grands musées du Royaume-Uni vous ouvre ses portes. Situé au cœur de la capitale britannique, il offre une vaste collection qui nous plonge dans l’histoire de la monarchie depuis la dynastie des Tudor. Impressionnant!

Pour la visite, cliquez ici.

Le MoMA (New York)

Fondé en 1929, le Museum of Modern Art (MoMA) a traversé les époques et les grands courants du modernisme. Il fait partie des musées d'art moderne les plus importants et les plus influents dans le monde.

Pour la visite, cliquez ici.

La Monnaie de Paris (Paris)

La Monnaie de Paris est l’institution monétaire nationale de la France et la plus vieille institution française toujours en activité. Vous pourrez visiter les expositions, admirer l’art contemporain et regarder l’architecture.

Pour la visite, cliquez ici.

Le Rijksmuseum (Amsterdam)

À Amsterdam, la collection du Rijksmuseum impressionne par ses chefs-d’œuvre. À travers plus de 200 salles d’expositions, on y présente au public une vaste collection qui compte notamment La Ronde de nuit de Rembrandt et La Laitière de Johannes Vermeer.

Pour la visite, cliquez ici.

La galerie des Offices (Florence)

Ouvert au public depuis 1765, le musée des Offices se déploie sur 8000 m2. Les grands maîtres de la peinture italienne y sont exposés: Boticelli, le Caravage, Léonard de Vinci, etc.

Pour la visite, cliquez ici.

Le musée Frida Kahlo (Mexico)

Surnommé la Casa Azul (la Maison bleue), l’endroit est en fait la maison natale de la peintre Frida Kahlo, construite en 1904 et donnée en 1958 pour que l'on en fasse un musée. Le musée abrite quelques œuvres de l'artiste, ainsi que ses objets personnels, des livres et des collections privées, entre autres une collection de statuettes précolombiennes.

Pour la visite, cliquez ici.

Le LACMA (Los Angeles)

Le Musée d’art du comté de Los Angeles abrite plus de 250 000 peintures et photographies. À la suite d'un don de 2000 œuvres d'art, le musée comprend l’une des plus grandes collections d'art latino-américain qui soient.

Pour la visite, cliquez ici.