15 choix de lecture pour amuser les enfants en période de confinement

Voici quelques suggestions de livres, de cahiers à colorier et de cahiers d’activités pour occuper les enfants pendant cette longue période de confinement. C’est l’occasion de garder les craies et les crayons à colorier à portée de la main, de découvrir de nouveaux talents artistiques et de trouver un peu d’évasion dans les belles histoires des albums illustrés.

Bon voyage, Monsieur Rodriguez

Photo courtoisie

Tous les enfants du village observent attentivement monsieur Rodriguez, qui marche dans les rues chaque après-midi, à seize heures. Où va le vieux monsieur à la moustache blanche? Que fait-il? Pourquoi marche-t-il toujours à la même heure? Toutes sortes de rumeurs circulent : on dit qu’il joue du piano sans toucher les notes et qu’il flotte au lieu de marcher. Qui est-il donc?

Adèle et compagnie, tome 1 : Portrait de famille

Photo courtoisie

Adèle Faucher, une fille de 6e année, est stupéfaite lorsqu’une copine de sa classe lui montre la photo d’une jeune fille qui lui ressemble comme deux gouttes d’eau. Adèle, orpheline, vit avec sa tante Audréa depuis que ses parents sont décédés et se pose bien des questions sur cette fille qui est son véritable sosie. Elle découvrira que des tensions ont séparé sa famille et qu’elle a trois sœurs.

Un chien à temps plein

Photo courtoisie

Mika a le plus beau des chiens : un labrador qui s’appelle Bretzel. Elle a deux maisons et une famille recomposée. Bretzel ne peut pas suivre Mika chez sa demi-sœur, Ophélie, qui a peur de lui. Mika est bien déçue... et cherche une façon d’avoir son chien, à temps plein.

Sixtine, tome 3 : Le salut du pirate

Photo courtoisie

Sixtine vit seule avec sa mère... et trois pirates fantômes depuis que son père a disparu. Dans la pièce secrète de son père, elle découvre le monde des ombres, en compagnie de Martin et Sophie. En poursuivant sa quête, elle découvre que les pirates lui ont caché beaucoup de choses.

Mia et Noah au service de garde : La chasse aux microbes

Photo courtoisie

Jusqu’à la réouverture des CPE et des garderies, les parents peuvent télécharger gratuitement l’édition familiale de cet album à colorier. Mia et Noah découvrent ce que sont les microbes et comment les déjouer pour rester en santé. Ils apprennent les étapes de lavage des mains et où il faut tousser lorsqu’ils n’ont pas de mouchoir. Ils deviennent ainsi de bons chasseurs de microbes.

Gouache!

Photo courtoisie

Ce super projet est issu d’un duo inhabituel : un papa illustrateur et son fils de deux ans, qui s’est lancé avec joie dans les pots de gouache. Sylvain Bouton a interprété ses motifs et inventé l’histoire de deux lapins à partir de trois pots de peinture renversés, un rouge, un bleu et un jaune. Avec trois couleurs, ils sont partis pour une grande aventure!

Créatifs et complices

Photo courtoisie

Le bédéiste propose 52 activités destinées aux jeunes de 8 à 12 ans et à leurs parents pour qu’ils passent de bons moments ensemble et stimulent différentes sphères de développement. Il présente des bricolages faciles, des jeux et des défis dessin.

Où est la licorne de mer?

Photo courtoisie

Pour les tout-petits, voici un album tout en douceur créé par une illustratrice à succès. Le livre cartonné comprend des volets en feutrine et un miroir. Destiné aux très jeunes lecteurs, il est conçu pour les inviter à soulever des volets et jouer à cache-cache dans l’océan, à la recherche du poulpe et de la tortue.

Le monde de Nedarra

Photo courtoisie

Ce roman fantasy met en vedette Byx, qui pensait être la dernière dairne de Nedarra depuis la disparition de sa meute. Mais elle a cru apercevoir l’un de ses semblables se diriger vers le royaume voisin de la Dreylie. Byx est-elle sur la piste d’une colonie dont parlent les légendes? Accompagnée de sa nouvelle famille, Byx se remet en route.

Voir l’or dans l’ordinaire

Photo courtoisie

Raphaëlle Vidaling propose une sélection d’activités écolo (récup, pas de plastique, pas de paillettes, pas de vernis) pour mettre de l’or dans l’ordinaire des enfants de 5 à 9 ans avec des matériaux de base. Elle propose des déguisements, des origamis, des acti-vités culinaires et des recettes ludiques pour manger des légumes.

Les Cromz

Photo courtoisie

Arrivés directement de la préhistoire, Lola et Titos Cromz poursuivent leur découverte du monde moderne dans le deuxième tome de cette nouvelle série, En chair et en os. Après une sieste de 30 000 ans, ils profitent des vacances avec leurs amis. Arriveront-ils à maîtriser leurs instincts de chasseurs lors de leur visite au zoo? La bande d’amis parviendra-t-elle à sauver le boisé de Lapiskau?

Comment ça va?

Photo courtoisie

Élise Gravel a créé un livre d’activités qui permet aux jeunes de prendre conscience de leurs émotions et des réactions qu’elles entraînent, en les exprimant par le dessin. Le livre explore trois concepts à partir des idées suivantes : ce que tu ressens, nomme ton émotion, et comment te sens-tu quand...? Un outil pour travailler sur le bien-être émotionnel.

Dicodrôle chat

Photo courtoisie

Vous pensez tout connaître sur les chats... et comprendre votre chat mieux que n’importe qui au monde? Est-ce vraiment le cas? Jack Domon, un auteur «charcastique», a écrit et dessiné cet album et vous propose des définitions humoristiques des chats, de A à Z. Race, âge, comportement et habitudes fantaisistes : l’auteur fait le tour de la question, à sa façon.

Toto ninja chat et l’évasion du cobra royal

Photo courtoisie

Toto n’est pas une chatte ordinaire. Elle est presque aveugle... mais elle est aussi un chat ninja. Avec son frère Silver, un froussard expert en grignotage et en gaffes, elle devra accomplir une nouvelle mission : sauver son quartier d’une menace terrible. En effet, Brian, le cobra royal, s’est échappé du zoo. Toute une aventure les attend.

Pet et Répète, la véritable histoire

Photo courtoisie

Katia Canciani, auteure jeunesse au très grand sens de l’humour, propose la vraie histoire de deux personnages célèbres dans le répertoire des histoires drôles, Pet et Répète. Tout le monde connaît le début... «Pet et Répète sont dans un bateau. Pet tombe à l’eau...» Mais qu’est-il arrivé pour vrai?