PLANTE, Monique Dugal



Au Centre d'hébergement Saint-Antoine, le 26 mars 2020, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Monique Dugal, épouse de monsieur Jean Plante, fille de feu Marie Girard et de feu Ludger Dugal. Elle demeurait à Québec. Elle a été confiée à laElle laisse dans le deuil son époux Jean Plante. Elle était la sœur de: feu Jeannine (Guy Turcotte), Micheline (feu Jean-Guy Rouillard) et feu Yves (Jeannine Dubé); ainsi que la belle-sœur de la famille Plante: feu Yvette, feu Charlotte (feu André Boulet), feu Pierrette (feu Alexandre Couture) et feu Thérèse (feu Albéric Turgeon). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille désire remercier chaleureusement le personnel du Centre d'hébergement Saint-Antoine pour les bons soins prodigués et leur accompagnement très humain. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, www.societealzheimerdequebec.com.