JOBIN, Claude



À son domicile, le 3 avril 2020, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Claude Jobin, fils de feu Alfred Jobin et de feu Eva Charest. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants et conjoints: Michel Jobin (Johanne Clavet) Nathalie Jobin (Daniel Barrière); sa sœur Raymonde Jobin (feu Robert Dionne), Pierre Jobin (Nicole Gauthier), feu: Jeannette, Fernande, Robert, Roger, Maurice et Jacques et belles-sœurs. Ses petits- enfants: David Auclair et Mathieu Auclair (Marie-Philippe Pelletier); arrière-petites- filles: Océane et Maëva Auclair et la mère de ses enfants Lorraine Gagnon, ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le Père André Morency. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fraternité St-Alphonse, 3812 Boul. St-Anne, Beauport, QC, G1E 3M3.