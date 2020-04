CASTONGUAY PLOURDE

Antonine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 31 mars 2020, à l'âge de 90 ans et 11 mois, est décédée madame Antonine Castonguay, épouse de monsieur Robert Plourde, fille de feu madame Marie-Louise Lapointe et de feu monsieur Cajetan Castonguay. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil, son tendre époux Robert Plourde, sa petite sœur Loraine Castonguay, ses enfants naturels, Jean-Luc et Caroline, ceux qu'elle avait adoptés comme ses propres enfants: Hibiki, Françoise et Bastien; ses belles-sœurs: Maïta et France; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. En tant que membres de la même vaste communauté, les familles suivantes sont endeuillées: Castonguay, Plourde, Paquet, Trottier, Tremblay, Laforest, Lemay, Bouchard, Pedneault, Lapointe, Gagnon, Kobayashi. La famille Plourde veut remercier du fond du cœur les membres de l'équipe des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Leur présence attentive, leur soutien, les soins accordés à Antonine et leur chaleur ont été autant de sources de réconfort.Ainsi que l'aurait souhaité Antonine, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au FER de la Faculté de musique - Fonds de l'atelier de musique de chambre du quatuor Arthur-Leblanc (9508) par chèque libellé à " La Fondation de l'Université Laval " avec détail sur le chèque "QAL-musique de chambre-9508", envoyé à l'adresse suivante: La Fondation de l'université Laval, Pavillon Alphonse-Desjardins, 2325, rue de l'Université, local 3402, Québec (Québec) G1V 0A6, lien https://www.ulaval.ca/fondation.html, Fonds 9508