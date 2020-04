DESAUTELS, Hélène



À Magog, le 4 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Hélène Desautels, fille de feu monsieur Roméo Desautels et de feu madame Bernadette Laporte. Elle laisse dans le deuil son frère Gaston (Ghislaine) et sa belle-sœur Denise (feu Marcel). Elle était la sœur de feu Georgette. Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux parents et ami(e)s. Madame était enseignante de métier. Elle était aussi affiliée au Foyer de la Charité Notre-Dame d'Orléans et cursilliste.La famille désire remercier chaleureusement la Dre Marie-Noël Chagnon ainsi que tout le personnel du CHSLD Magog - Hébergement 1, 4e étage - pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de Memphrémagog (https://fondationhopitalmagog.org/)