7 films à regarder à Pâques

Oubliez les chasses aux cocos et les grandes réunions de famille pour cette année. À cause de la pandémie de COVID-19, la fête de Pâques devra être célébrée dans le respect des mesures de confinement. Heureusement, plusieurs films pourraient vous aider à vous plonger dans l’ambiance de Pâques. Voici sept suggestions :

Pierre Lapin

Qui dit Pâques, dit lapin de Pâques... Ce film familial adapté d’un classique littéraire jeunesse de l’auteure britannique Beatrix Potter suit les aventures de Pierre Lapin, un lapin espiègle et téméraire qui part en guerre contre un nouveau voisin qui n’aime pas les animaux. Cette comédie fantaisiste réalisée par Will Gluck (Annie, Easy Girl) a été conçue pour plaire autant aux enfants qu’à leurs parents, grâce notamment à un humour au second degré qui rappelle vaguement celui des films Paddington.

► Diffusé à TVA dimanche à 14 h.

Hop

Dans cette comédie fantaisiste de Tim Hill (Alvin et les Chipmunks), un jeune lapin de Pâques doué pour la batterie décide de réaliser son rêve en tentant sa chance comme musicien à Hollywood. Comme Pierre Lapin, Hop mélange animation et prises de vues réelles.

► Diffusé dimanche à 16 h à TVA en franç ais et à CBC en anglais.

Ben-Hur

Pâques, c’est aussi l’occasion de revoir les grands films bibliques. Ce classique de 1959 mettant en vedette Charlton Heston dans le rôle-titre a marqué l’histoire du cinéma en remportant 11 Oscars en 1960 (un record égalé par Titanic en 1998 et Le seigneur des anneaux en 2004). La mythique scène de la course de chars, qui a exigé cinq mois de préparation et 78 jours de tournages, vaut à elle seule le détour. À noter que Ben-Hur dure près de 4 heures !

► Diffusé à TVA samedi à 14 h.

La Passion du Christ

Ce film de Mel Gibson avait suscité une vive controverse lors de sa sortie en 2004. Chrétien traditionaliste, l’acteur et réalisateur américain avait fait le pari de raconter avec un réalisme cru – et une violence parfois insoutenable – les 12 dernières heures de la vie de Jésus (joué par l’acteur Jim Caviezel). Mal reçu par la critique, le film (tourné en araméen, en latin et en hébreu) avait battu des records au box-office américain.

► Disponible en vidéo sur demande (sur iTunes, notamment).

Chocolat

Difficile de ne pas associer Pâques au chocolat. Dans ce film charmant de Lasse Hallstrom sorti en 2000, Juliette Binoche incarne une mère célibataire qui décide d’ouvrir une chocolaterie en plein carême, dans un petit village conservateur français à la fin des années 1950. Elle s’éprendra d’un musicien gitan (Johnny Depp) dont la troupe est mal accueillie par le maire du village.

► Disponible en vidéo sur demande (iTunes).

Charlie et la chocolaterie

Un autre film pour les amoureux de cinéma... et de Johnny Depp ! Dans ce film fantaisiste de Tim Burton adapté du conte de Roald Dahl, l’acteur se glisse dans la peau de Willy Wonka, inventeur excentrique qui invite cinq enfants à visiter sa confiserie. On raconte que plus de 120 000 litres de chocolat ont été utilisés pour reproduire le fleuve en chocolat de l’usine de Willy Wonka.

► Disponible en vidéo sur demande (Illico, Club Illico et Netflix).

L’ère de glace : la chasse aux cocos de Pâques

Scrat, Manny, Sid et leur bande d’amis préhistoriques de la série de films d’animation L’ère de glace sont de retour dans ce court métrage produit en 2016 spécialement pour la fête de Pâques. Le film qui dure une vingtaine de minutes relate une mission de sauvetage périlleuse qui devient rapidement la première chasse à l’œuf de l’Histoire.

► Diffusé à TVA samedi à 13 h 30.