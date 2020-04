CÔTÉ, Henriette



À son domicile, le 6 avril 2020, à l'âge de 83 ans et 8 mois, est décédée dame Henriette Côté, épouse de monsieur Claude Tremblay. Elle demeurait à Charlesbourg. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, Claude Tremblay; son fils, Rémy Tremblay (Eileen O'Connor); ses petits-enfants: Estelle et Marina; ses frères et sœurs: Victoire (feu Jacques Pépin), Marcel (Lise Landry), Denise, et ses neveux, nièces et ami(e)s. Elle rejoint ses parents: Louis Côté et Blanche Lavoie; ses frères: René et Jean-Louis; et ses sœurs: Pauline, Jeannine (feu Magella Lafrance) et Françine (feu Normand Trudel). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, lors d'une cérémonie religieuse qui se tiendra en l'église Notre-Dame-des-Laurentides au 1365, avenue de la Rivière-Jaune, Québec. L'inhumation se fera au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides.La famille tient à remercier la Dre Anne Paquette pour tous les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec QC, G1S 3G3. www.cancer.ca