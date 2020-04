PELLETIER, Marilyn



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 avril 2020, est décédée dans la sérénité, Marilyn Pelletier, fille de feu Émile Pelletier et de feu Véronique Leblond.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs: Céline, Sylvie (François Nolet), Liette (feu Michel Fortin, Alain Bilodeau), Dave et Guy (Michel Pauzé). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, cousins, cousines, oncles et tantes, ainsi que ses confrères et consoeurs de travail. Un remerciement bien spécial à sa sœur Céline qui l'a accompagnée pendant tout le temps de sa maladie jusqu'à la fin. Merci également au personnel du CRIC (centre régional intégré de cancérologie) de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3, téléphone: 418 683-8666, télécopieur: 418 683-4617, courriel: araymond@quebec.cancer.ca, www.cancer.ca.