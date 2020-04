À vos marques, prêts, partez!

Dans l’univers des jeux, il y a des tonnes de mécaniques différentes et parmi celles-ci, la course a tendance à particulièrement interpeller les enfants. Mais les adultes ne sont pas en reste puisque les jeux qui impliquent une course proposent généralement une belle tension qui ajoute au plaisir de jouer. Certes, on pense immédiatement à des jeux impliquant des voitures, mais il y a plusieurs façons d’être impliqué dans une course comme nous le verrons dans cette chronique. Sachez qu’on peut passer de la course la plus loufoque à la plus sérieuse et que le plaisir restera le même.

Camel Up

Photo courtoisie

3-8 joueurs | 8 ans + | 30 minutes

Dans cette réédition superbement produite d’un jeu paru en 2014, les joueurs assistent à une course de chameaux aux nombreux rebondissements.

Précisons d’entrée de jeu que les joueurs ne sont pas propriétaires de leur chameau. Ils parient plutôt sur ceux-ci et le joueur qui aura le plus d’argent en fin de partie sera couronné vainqueur.

Le jeu se déroule sur plusieurs manches. Au cours de celles-ci, les joueurs vont avoir le choix de prendre un dé de la pyramide pour faire avancer un chameau ou vont prendre une tuile de pari sur le chameau qui sera en tête à la fin de la manche. Si le chameau est premier ou second, vous récolterez de l’argent, mais s’il est plus loin, vous devrez en rendre à la banque.

Photo courtoisie

Il est aussi possible de miser sur le chameau que l’on voit comme gagnant en fin de course ou comme dernier. Ces mises secrètes vont vous rapporter de l’argent ou vous en faire perdre.

Tout au long de la course, les chameaux s’empilent les uns sur les autres s’ils se retrouvent sur les mêmes cases. À cela s’ajoutent deux chameaux fous qui courent en sens inverse et qui peuvent ainsi entraîner les chameaux de course dans la mauvaise direction, ce qui fait complètement dérailler vos paris.

Un jeu très simple à comprendre, rapide et nerveux et dont les rebondissements feront plaisir aux petits comme aux plus grands.

Jamaica

Photo courtoisie

2-6 joueurs | 8 ans + | 30-60 minutes

Des pirates et une course ? Certes, ce n’est pas un jeu de course classique, mais c’est bel et bien une course dans un univers magnifiquement coloré.

Après une carrière de pirate, Henry Morgan se retire en Jamaïque où il convie ses amis à une grande course autour de l’île au terme de laquelle le joueur ayant le plus d’or sera déclaré gagnant. Le premier joueur, qui change à chaque ronde, lance deux dés qu’il assigne à une activité de jour et une autre de nuit.

Les joueurs ont une pile de cartes en leur possession qui sont toutes pareilles d’un joueur à l’autre. À son tour, le joueur va effectuer deux actions, une pour chaque dé. Il pourra avancer son bateau, le reculer, récupérer de la poudre à canon, de l’or ou de la nourriture qui lui seront utiles tout au long de son parcours. L’espace est cependant limité dans la cale du navire et il faudra faire des choix.

Photo courtoisie

On dispute une course tactique où il est possible de faire des détours pour aller récupérer des trésors que l’on conserve devant soi, face cachée. Lorsqu’un bateau arrive sur une case où il y en a d’autres, il y a une bataille avec un dé prévu à cet effet. Le vainqueur pourra piller la cale de son adversaire.

En fin de course, on a droit à un jeu nerveux, amusant et où le gagnant ne sera pas nécessairement le premier joueur à franchir la ligne d’arrivée.

Donwforce

Photo courtoisie

2-6 joueurs | 8 ans + | 30 minutes

Vous êtes à la barre d’une écurie de course automobile et les voitures sont attribuées lors d’un encan qui permet aussi aux joueurs de choisir une carte qui leur confère un avantage. Certains joueurs vont peut-être contrôler plus d’une voiture, mais ils seront endettés.

Le jeu se joue avec des cartes qui vont faire avancer une ou plusieurs voitures. Ainsi, vous allez autant vous intéresser à votre progrès qu’à celui des autres puisqu’au cours de la partie, vous allez placer des paris secrets sur le gagnant. C’est à la fin de la partie que les paris seront révélés et que les bourses seront distribuées selon le classement des bolides. Vous additionnez vos bourses à vos paris en soustrayant le montant dépensé lors de l’encan de début de partie pour obtenir votre somme totale et c’est le joueur qui a le plus d’argent qui l’emporte.

Photo courtoisie

Pendant la course, à mesure que les voitures vont avancer, certaines d’entre elles vont se retrouver coincées derrière la circulation, il est donc important de jouer les bonnes cartes au bon moment, mais il est possible de se faufiler entre deux bolides se trouvant en diagonale. Ça semble un peu complexe ? On vous rassure, c’est super simple et très fluide. Le matériel est de belle qualité, les voitures sont amusantes à manipuler et le plateau est réversible et propose donc deux pistes différentes.