BELLEAU, Marcel



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 7 avril 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Marcel Belleau, époux de dame Jeannette Pinet, fils de feu Narcisse Belleau et de feu Claire Boulianne. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, la disposition de l'urne se fera au printemps au cimetière Les Jardins Québec à Saint-Augustin-de-Desmaures. Il laisse dans le deuil son épouse Jeannette Pinet. Il était le frère de: feu Maurice (feu Colette Marois), feu Pierre (feu Françoise Leclerc), Simon (feu Françoise Carrier), Élise (feu Marcel Thivierge), Marthe, Laurent (Marguerite Couture), feu Robert et feu Jeanne; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 124-801-Grande-Allée Ouest, Québec QC, G1S 9Z9.