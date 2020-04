LACHANCE, Raymond



Au Centre d'hébergement des Jardins du Haut Saint-Laurent le 3 avril 2020, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Raymond Lachance, fils de feu monsieur Napoléon Lachance et de feu madame Délina Vézina. Il demeurait à Québec. Monsieur Lachance laisse dans le deuil sa sœur Alice (feu Paul Noël); sa belle-sœur Pauline Vézina (feu Marcel Lachance); ses neveux et nièces tout particulièrement: Madeleine Bilodeau, Lynda Youde et Maurice Youde; ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Il était également le frère de feu: Yvonne (feu Armand Bilodeau), Hélène (feu Clovis Pruneau), Marie-Ange (feu Michel Lévesque), Paul-Henri (feu Aline Roberge), Madeleine et Lucienne (feu Maurice Youde). Un remerciement spécial à sa nièce Madeleine Bilodeau qui s'en est occupé tout au long de sa maladie. Merci également au personnel du centre d'hébergement Jardins du Haut Saint-Laurent pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Il a été confié à la maisonToute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com