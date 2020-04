Cinq concerts pour la fête pascale

Les chaînes Stingray Classica et MEZZO Live HD présentent dimanche et lundi quelques concerts de musique sacrée et classique intéressants. Voici cinq suggestions pour le dimanche et le lundi de Pâques.

La Passion selon saint Jean

Lundi – 7 h et minuit

Mezzo Live HD

L’ensemble baroque Pygmalion, sous la direction de son chef Raphaël Pichon, présente La Passion selon saint Jean de Bach. Un concert qui a été enregistré le 31 mars 2018 à la Philharmonie de Paris. Il met en vedette les solistes Thomas E. Bauer (basse), Christian Immier (basse), John Irvin (ténor), Kateryna Kasper (soprano), Julien Prégardien (ténor) et Lucile Richardot (mezzo-soprano).

La Passion selon saint Mathieu

Lundi – 21 h

Stingray Classica

Concert enregistré en 2014 au Portugal, La Passion selon saint Mathieu, œuvre incontournable liée à la fête de Pâques, est interprétée par l’Orchestre de la fondation Gulbenkian de Lisbonne, sous la direction du chef Michel Corboz. On retrouve aussi la présence d’un chœur, d’une chorale d’enfants et les solistes André Baleiro (baryton), Christophe Genz (ténor), Peter Harvey (basse), Vincent Lièvre-Picard (ténor), Carlos Mena (contre-ténor) et Sandrine Piau (soprano).

La Passion selon Brockes

Dimanche – 10 h

Stingray Classica

L’ensemble néerlandais Apollo interprète, sous la direction du chef David Rabinovich, cet oratorio du compositeur allemand Georg Philipp Telemann composé au début du 18e siècle. L’œuvre évoque la dernière Cène, la veillée au Mont des Oliviers, l’arrestation, le procès, le chemin de croix et la crucifixion de Jésus. Ce concert enregistré en 2019 à l’église Oudshoornse, aux Pays-Bas, met aussi en vedette huit solistes.

La création de Haydn

Lundi – 2 h 48

Stingray Classica

Le chœur allemand RIAS Kammerchor, l’Orchestre de chambre du Verbier Festival et des chanteurs invités interprètent cette immense œuvre de Joseph Haydn qui raconte les sept jours de la création du monde. Le chef Gabor Takacks a dirigé cette œuvre en 2018 lors du festival de musique classique qui se déroule en Suisse. Le concert est diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Programmez vos enregistreurs numériques.

Le Sacre du printemps

Lundi – Midi 22

Stingray Classica

L’Orchestre philharmonique de Berlin, sous la direction du chef Bernard Haitink, interprète cette œuvre phare du compositeur russe Igor Stravinsky, écrite vers 1910. Elle met en vedette le violoniste Frank Peter Zimmermann. Le concert a été enregistré le 1er mai 1993 au Royal Albert Hall de Londres.

La chaîne Mezzo Live HD est présentement débrouillée sur Vidéotron (121 et 721), Cogeco (585) et CCAP (121 et 721). Stingray Classica est disponible sur Vidéotron (122 et 722), Bell (577 et 1577) et Telus (898).