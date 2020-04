COVID-19 : le confinement plonge Istanbul dans un silence inédit

Istanbul, métropole tentaculaire de 16 millions d’habitants, a rarement été aussi silencieuse : les habitants des plus grandes villes de Turquie étaient cloîtrés chez eux samedi, au premier jour d’un confinement visant à enrayer l’épidémie de Covid-19.

Habituellement noires de monde, l’emblématique place Taksim et l’avenue Istiklal, les « Champs Élysée turc », étaient complètement vides, a constaté un journaliste de l’AFP.

À Eminönü, dans le cœur historique d’Istanbul, des policiers patrouillaient pour vérifier que la mesure était respectée.

Un calme plat régnait aussi sur le détroit du Bosphore, habituellement traversé par une nuée de transbordeurs faisant la navette entre les deux rives d’Istanbul.

Seuls les scooters des services de livraison à domicile brisaient le silence.

Des employés de la municipalité d’Istanbul faisaient du porte-à-porte pour distribuer du pain.

Le ministère de l’Intérieur a annoncé vendredi que les habitants des 30 plus grandes villes de Turquie, dont Istanbul et Ankara, n’auraient plus le droit de sortir jusqu’à dimanche soir.

Ce confinement de 48 heures pendant le week-end vise à empêcher les habitants de profiter du beau temps pour sortir se promener ou pique-niquer, comme cela s’est produit ces dernières semaines, en dépit de l’épidémie de Covid-19.

La pandémie a fait jusqu’à présent 1006 morts en Turquie, où plus de 47 000 cas ont été détectés.

Le calme qui règne à Istanbul samedi contraste avec la panique qui s’est emparée vendredi soir des Turcs à l’annonce du confinement devant entrer en vigueur deux heures plus tard.

Plusieurs milliers de personnes se sont précipitées dans les commerces pour faire des provisions de pain, de fromage ou de cigarettes.

Nombre d’opposants et d’internautes ont critiqué l’annonce du confinement au tout dernier moment.

Le maire d’opposition d’Istanbul, Ekrem Imamoglu, qui réclame depuis plusieurs semaines un confinement total, a indiqué qu’il n’avait pas été prévenu avant l’annonce de la mesure.