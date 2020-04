COVID-19: D’autres morts dans la région de Québec

Le coronavirus a entraîné la mort de trois nouvelles personnes dans la région de la Capitale-Nationale et de deux autres en Chaudière-Appalaches, ont annoncé les autorités sanitaires, samedi.

À Québec, l’hôpital Jeffery Hale compte un décès supplémentaire, portant à sept le nombre de morts à cet endroit.

La provenance des deux autres décès n’a pas été précisée.

Au total, il y a 13 nouveaux cas positifs dans la région de la Capitale-Nationale, pour un total de 440 personnes infectées et 11 décès à ce jour. Dix individus sont toujours aux soins intensifs.

Sur la Rive-Sud du fleuve, les deux personnes qui ont péri ont fréquenté le Manoir Liverpool, portant à trois les décès dans cette résidence, premier foyer d’éclosion de la maladie de Lévis.

Dans l’établissement de la rue de Saint-Romuald, il y a maintenant 33 personnes atteintes de la COVID-19. 23 sont des résidents et 10 sont des travailleurs de la santé.

Le CISSS de la Chaudière-Appalaches a tenu à préciser que cette résidence privée pour aînés n’est pas mise sous «tutelle» bien que l’agence régionale de santé en assume maintenant la gestion des activités.

Cette situation est «temporaire» et vise à «stabiliser la situation pour assurer la sécurité des résidents et des travailleurs», précise le CISSS.

Au Manoir de l’Arbre argenté, la situation est inchangée par rapport à vendredi. On y dénombre encore 11 personnes atteintes, soit six résidents et cinq travailleurs de la santé.

Sur tout le territoire de la Chaudière-Appalaches, il y a maintenant 230 cas confirmés de coronavirus (une hausse de 8). 10 personnes sont hospitalisées, dont quatre aux soins intensifs.