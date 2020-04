Desgagnés et Forteza couronnés

Le coureur de demi-fond Jean-Simon Desgagnés et la joueuse de rugby Fabiola Forteza sont les athlètes par excellence de la 69e édition du Gala du Rouge et Or de l’Université Laval qui s’est déroulé, hier, de façon virtuelle pour la première fois dans l’histoire de l’événement.

Finaliste en 2019, Desgagnés succède à l’ailier défensif Mathieu Betts qui avait remporté l’honneur au cours des trois dernières années. L’étudiant au doctorat en médecine est le 10e membre du club d’athlétisme à remporter cet honneur, le premier depuis Charles Philibert-Thiboutot qui a réussi le doublé en 2014 et 2015.

Desgagnés a remporté l’or au 3000 m et l’argent au 1500 m lors du championnat canadien universitaire d’athlétisme. En cross country, il a été choisi athlète par excellence du RSEQ et a remporté l’or au championnat provincial.

« On peut dire que la deuxième fois a été la bonne, a souligné Desgagnés. L’an dernier, j’avais remporté trois médailles d’argent au national. Cette année, je suis revenu avec une médaille d’or. Je pense que cela a pesé dans la balance. »

Saison fructueuse

De son côté, Forteza a été sélectionnée joueuse par excellence au pays, une première dans l’histoire de 15 ans du Rouge et Or. Nommée au sein de l’équipe d’étoiles du championnat canadien et élue joueuse par excellence de la finale, la joueuse de 3e ligne a aussi mené l’équipe au premier titre national de son histoire.

« C’est certain que cela ajoute un cachet d’avoir réussi ces deux premières, mais le point culminant de ma saison est d’avoir remporté le titre national en équipe, a souligné celle qui souhaite percer l’alignement de l’équipe nationale en prévision de la Coupe du monde de septembre 2021. Ce titre va au-delà des honneurs individuels. Je ne pourrais pas demander mieux. »

« Un plan ambitieux »

Triple médaillée au championnat canadien d’athlétisme disputé à l’Université de l’Alberta, Audrey Leduc a été choisie recrue par excellence. Leduc a remporté l’argent au saut en longueur ainsi que le bronze au 60 m et au relais 4X200m.

« Gagner trois médailles au championnat canadien n’était pas inespéré, mais c’était un plan ambitieux, a-t-elle résumé. J’avais réussi ma meilleure performance à vie au championnat provincial en longueur et je visais une médaille au 60 m. Pour l’an prochain, je veux remporter l’or dans mes deux épreuves individuelles et remonter de nouveau sur le podium au relais. »

Du côté masculin, l’honneur est revenu au nageur Nathan Beaudin-Bolduc. Sacré recrue par excellence au pays, une première chez le Rouge et Or depuis le titre de Bruno Langlois en 2008, Beaudin-Bolduc a remporté l’argent au 400 m libre au championnat canadien. Il a aussi mérité quatre médailles, dont une d’or, au championnat mondial.

« Plus jeune, Bruno était mon idole et il m’impressionnait, a-t-il souligné. Mon objectif était de gagner le titre de recrue de l’année dans le RSEQ, mais j’ai été vraiment surpris de gagner au niveau national. Je visais deux médailles au championnat canadien, mais on a raté le podium au 4X200m. »

Du succès sur ski et en classe

Le skieur alpin Samuel Lamhamedi a mis la main sur le prix Jean-Marie De Koninck décerné à l’étudiant-athlète ayant le mieux concilié sport et études. Tout en conservant une moyenne de 3,43 sur 4,33 dans ses études en actuariat, il a remporté le titre du RSEQ en menant la formation masculine à la bannière provinciale.

« Il n’y a pas de recette miracle pour combiner les deux, mais tu apprends avec les années, a-t-il précisé. C’était décevant que notre saison ait pris fin en raison du virus, surtout que les courses avaient lieu à la maison, mais j’aurai l’occasion de me reprendre l’an prochain. »

Les lauréats de la soirée

Athlète masculin par excellence

► Jean-Simon Desgagnés

Athlétisme et cross-country

Athlète féminine par excellence

► Fabiola Forteza

Rugby

Recrue masculine par excellence

► Nathan Beaudin-Bolduc

Natation

Recrue féminine par excellence

► Audrey Leduc

Athlétisme

Prix Jean-Marie De Koninck

► Samuel Lamhamedi

Ski alpin

Athlète masculin par excellence en sports individuels

► Jean-Simon Desgagnés

Athlétisme et cross-country

Athlète masculin par excellence sports collectifs

► Kean Harelimana

Football

Athlète féminine par excellence en sports individuels

► Jessy Lacourse

Athlétisme et cross-country

Athlète féminine par excellence en sports collectifs

► Fabiola Forteza