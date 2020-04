En confinement, Joël Legendre est captivé par Le dernier soir

Joël Legendre a décidé de voir le confinement actuel comme une invitation au recueillement. Tous les jours, il s’assure d’avoir au moins 30 minutes où il peut faire une lecture inspirante, une période de méditation ou tout simplement un moment pour respirer.

Confiné à la maison avec son conjoint, Junior, ainsi que ses trois enfants, Anaïs, Mario et Lambert, Joël fait l’école à la maison avec ses deux jumelles de cinq ans. « J’adore ça ! Pour Lambert, qui est en secondaire 5, c’est au niveau de la motivation que je mets mes efforts. »

Joël aime bien pouvoir sortir de la maison pour aller enregistrer Véronique et les Fantastiques, à la station de Rouge FM. « Cette dose d’humour fait du bien aux auditeurs, de toute évidence, mais à moi aussi ! »

Malgré le confinement, il réussit à travailler sur plusieurs mises en scène de spectacles à venir. « Je suis étonné de constater à quel point ça peut être efficace de créer en équipe, même à distance ! »

Dans ses coups de cœur culturels des derniers jours, Joël Legendre mentionne avoir été captivé par la série documentaire Le dernier soir, dont les six épisodes sont disponibles sur ICI TOU.TV. « On y voit une journaliste entreprendre de jeter un nouvel éclairage sur l’un des rares doubles meurtres d’adolescents non résolus du Québec. C’est tellement bien réalisé et monté que j’ai peine à arrêter. ! »

Classiques d’enfance

Sur Netflix, il regarde aussi la série documentaire Hillary, sur la vie d’Hillary Clinton. « Quelle femme fascinante et résiliente ! Elle m’inspire beaucoup. »

Joël avait aussi l’intention de commencer la série Mon fils, sur Illico. « Il y a longtemps qu’on m’a autant recommandé une série », dit-il.

Côté cinéma, il a bien sûr regardé beaucoup de films pour enfants, ces jours-ci. « Je vous conseille fortement des classiques de votre enfance que vous regardez maintenant à travers les yeux de vos enfants. C’est une magnifique façon de redécouvrir vos films préférés : Bambi, Pinocchio, Dumbo, pour ne nommer que ceux-là. »

Sur Éléphant, il a aussi revu Le matou et Bonheur d’occasion « qui m’ont tous les deux donné des frissons ».

Le soir, une fois ses filles couchées, Joël part faire sa marche quotidienne où il en profite pour écouter en boucle l’album de Lara Fabian, Every Woman in Me. « Elle reprend des classiques en anglais enregistrés de façon intimiste, seulement piano-voix. La voix et l’interprétation de Lara de ces grandes chansons me font un bien fou. J’écoute aussi beaucoup le nouvel album de Geneviève Leclerc, Les duos de Gen. »

Les suggestions de Joël Legendre

Séries télé

Le dernier soir

Hillary

Films