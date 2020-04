[EN DIRECT SAMEDI 11 AVRIL] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 chamboule la vie de tout le monde.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l’économie.

DERNIER BILAN 6h56

PLANÉTAIRE

Cas :1 701 718

Morts : 102 867

Rétablis : 377 434

CANADA

Atteints du virus : 22 148, dont 11 677 au Québec

Décès : 568, dont 222 au Québec

Toutes les nouvelles au sujet de la COVID-19, samedi le 11 avril 2020

5h45 | Nouvelle baisse de décés en Espagne.

L'Espagne a de nouveau enregistré aujourd’hui une baisse du nombre quotidien de morts de la COVID-19, avec 510 en 24 heures, ce qui porte à 16 353 le nombre total de décès dans le pays.

AFP

5h40 | «Mettez votre masque!» ordonne le Maroc.

AFP

Les patrouilles sont déployées au Maroc pour faire respecter l'état «d'urgence sanitaire» au moment où des industriels locaux se lancent tous azimuts dans la production pour répondre à la forte demande de sa population de 35 000 millions

4h01 | Les humains doivent cesser de mépriser la nature.

Photo AFP

C'est le «mépris» de notre environnement qui a causé la crise du COVID-19, estime Jane Goodall, 86 ans, la primatologue britannique qui a voué sa vie à la défense des animaux, notamment les chimpanzés, et de l'environnement. Il est temps d'apprendre de nos erreurs et tenter d'éviter de futures catastrophes, plaide-t-elle.

2h50 | Les économies d'Afrique subsaharienne frappées par la COVID.

AFP

Pour la première fois en 25 ans, l'Afrique subsaharienne va connaître une récession économique, prévoit la Banque mondiale. Après une croissance de 2,4% en 2019, la récession devrait se chiffrer en 2020 entre -2,1% et -5,1%.

00h50 | La prière plutôt que le confinement.

Foi en une protection divine, défense de l'économie et des libertés individuelles ou simple posture idéologique: une poignée d'États américains refusent obstinément d'ordonner un confinement général de leur population malgré les ravages du coronavirus dans le pays.

Deux d'entre eux, le Dakota du Sud et l'Iowa, ont préféré officiellement appeler à des journées de prière collective à l'approche de Pâques.

00h45 | La mafia profite de la détresse des démunis.

En Italie, la mafia est à l'affût, prête à profiter de la détresse causée par le coronavirus chez les plus démunis pour s'acheter leur fidélité et leurs bonnes grâces, à coups de vivres et de prêts gratuits, prévient l’auteur de Gomorra.