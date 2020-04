Marie-Pierre Arthur commente sa liste de lecture: «Je suis une grande fan des ballades de Louis-Jean»

Au tour de Marie-Pierre Arthur de se prêter au jeu de commenter la liste de lecture qu’elle a confectionnée à la demande de l’ADISQ. Vingt-huit chansons québécoises, dont plusieurs d’artistes émergents, forment la sélection de celle qui a refait surface en janvier, après une absence de cinq ans, avec l’album Des feux pour voir.

Bonjour Marie-Pierre. J’aimerais d’abord que tu me dises comment tu décrirais l’ambiance générale de ta liste?

«Il y a des regroupements. Quelques trucs sont orchestraux, plus riches harmoniquement, tandis que d’autres sont très intimes, les mots sont mis en évidence. Ce sont des choses qui viennent me chercher. Je la regarde en te parlant, et disons que ce n’est pas une playlist rock.»

T’as raison mais c’est néanmoins une sélection très organique. On ne retrouve pas vraiment d’électro.

«C’est vrai mais ce n’était pas réfléchi. Ça vient du cœur.»

Est-ce que c’est que tu écoutes en général chez toi?

«Je n’ai jamais eu une grande expérience électro. Cela dit, j’écoute quand même beaucoup plus que j’en ai l’air la pop américaine full produite, en particulier à cause de mon fils.»

Je constate la présence d’un titre de hip-hop, une chanson d’Alaclair Ensemble. Pourquoi eux?

«Je les attrape parfois à la radio et je les trouve vraiment touchants. Ce sont des gars super érudits, curieux, j’aime comment ils parlent, comment ils écrivent. Leurs influences sont larges, ils sont ouverts d’esprit.»

Serais-tu partante un jour pour insérer du hip-hop dans ta musique?

«Ce n’est clairement pas moi qui serais la voix. Par contre, je rêverais de faire des lignes de basse pour ces artistes, ça, c’est sûr.»

Tu as choisi une chanson de Laurence-Anne, Instant Zéro, et je vous trouve une parenté musicale.

«Ah oui! Moi, je ne l’entends pas mais j’aime vraiment ce que je ressens à chaque fois que je l’entends chanter. Il y a quelque chose d’authentique dans sa façon de chanter, dans ses mélodies.»

J’ai tellement trippé sur l’album de Chocolat. En plus, tu as choisi la toute première, qui est vraiment cool, dans laquelle il récite les titres de toutes les chansons.

«Vraiment. Je regrette de ne pas les avoir vus live. J’aurais même juste pu mettre Jimmy Hunt, c’est une idole. Mais l’album est bien fait, c’est un peu prog par bout, ça me donne du gros jus.»

Tu as aussi choisi un projet familial, Klaus (son chum François Lafontaine en fait partie).

«(rires). Ce n’est pas juste parce que c’est dans la famille mais ce disque-là m’a beaucoup habité. Je l’ai entendu du début à la fin de sa création. Je revis plein de choses quand je l’écoute. C’est un voyage dans le temps. C’est de la musique complexe qui me fait du bien au cerveau.»

Du nouvel album de Louis-Jean Cormier, je vois La photo. Pourquoi celle-ci?

«C’est ma préférée en ce moment, mais tu sais, ça bouge ces affaires-là. Je suis une grande fan des ballades de Louis-Jean, de ces mots qu’il trouve et qui touchent direct au cœur. Sur La photo, la mélodie bouge beaucoup et c’est venu me chercher. Encore là, j’intellectualise très peu pourquoi j’aime une toune ou pas, mais celle-là m’a marquée.»

Un titre se démarque dans ta liste, c’est la première pièce de l’album de Mathieu David Gagnon, Fleuve No 1, qui est très dense à tous les niveaux, musicalement et émotionnellement. Ça t’a fait le même effet?

«Oh oui, c’est très profond et très planant! Dans ma liste, il y a DUU, Klaus et ça, qui, sans aller dans les mêmes zones émotives, font de la musique sophistiquée. Fleuve No 1 est très chargée émotionnellement. Ça me rentre dedans.»

J’imagine que c’est pareil pour toi, mais c’est le genre de musique qui demande que je lui donne beaucoup d’attention, que je sois totalement disponible pour l’apprécier.

«En général, à moins que ce soit de la musique rythmée, je dois être seule pour recevoir de la musique. C’est pour cette raison que je n’en écoute pas tant que ça. Si je ne suis pas dans le bon état d’esprit quand je commence à l’écouter, ça ne donne rien. Il pourrait passer un chef-d’œuvre devant moi et je ne le verrais pas. Il faut que ce soit fort aussi. Ça prend du volume pour vivre quelque chose.»

Y a-t-il une chanson dans ta liste dont tu es jalouse, une chanson que tu aurais aimé avoir écrite?

«Il y en a beaucoup. Pas mal tout ce que j’ai choisi, je serais assez fière de moi, merci. (Elle réfléchit un instant.) Dans mon genre de tounes que je serais encline à faire, j’aurais aimé écrire l’album des Hay Babies. Dans le style, dans les accords, les trois filles, quand elles chantent ensemble, c’est comme une tonne de briques. J’aimerais tellement ça être trois filles. C’est un album amusant, pas complexe, mais touchant.»

La liste de Marie-Pierre Arthur