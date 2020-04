Journée mondiale de la maladie de Parkinson

Cette maladie fut décrite pour la première fois par James Parkinson, (1755-1824), médecin anglais, en 1817 sous le nom de «Paralysie agitante». C'est le docteur Jean-Martin Charcot (1825-1893), médecin français à l'hôpital de la Salpêtrière, qui lui donna son nom définitif de «Maladie de Parkinson». La date du 11 avril, anniversaire de la naissance de James Parkinson, est devenue, depuis 1997, la Journée mondiale du Parkinson. Au Québec, 25 000 personnes vivent avec la maladie de Parkinson.

Report au Rucher

Illustration courtoisie

Le Centre de traitement des dépendances Le Rucher m’annonce le report de son spectacle-bénéfice annuel qui devait avoir lieu le 9 juin 2020 à l’Impérial Bell sous la présidence d’honneur d'Anne-Marie Boissonnault en présence de nombreux artistes d’ici. L’équipe de direction du Rucher me confirme que l’évènement sera remis l’an prochain à la même période, soit le 8 juin 2021.

Pas de cocktail

Photo courtoisie

L’équipe de La Roche à Veillon, située à Saint-Jean-Port-Joli, m’annonce le report de sa saison théâtrale 2020. La comédie Cayo Cocktail, écrite par Nancy Bernier et Joëlle Bond, sera plutôt présentée à la saison 2021. Dans les prochains jours, le personnel de La Roche à Veillon contactera tous les détenteurs de billets. Ceux-ci pourront obtenir un remboursement, une note de crédit échangeable contre un billet pour l’été prochain ou encore participer au mouvement «billet solidaire.»

Catastrophe évitée

Photos courtoisie

Le 11 avril 1970. Apollo 13, septième mission du programme spatial Apollo et la troisième destinée à se poser sur la Lune, était lancé depuis le Kennedy Space Center le 11 avril 1970. L’atterrissage lunaire a été interrompu après un problème d'un réservoir d'oxygène dans le module de service (SM) deux jours après le début de la mission. L’équipage a plutôt fait le tour de la Lune et est revenu en toute sécurité sur Terre le 17 avril. La mission était commandée par Jim Lovell avec Jack Swigert comme pilote du module de commande (CM) et Fred Haise comme pilote du module lunaire (LM).

Anniversaires

Photo courtoisie

Pierre Lacroix (photo), ex-joueur de la LNH (Nordiques-Whalers), avec les Nordiques de 1979 à 1982, 61 ans...Vincent Dufresne, conseiller du district St Rodrigue, Ville de Québec, Président de l'arrondissement de Charlesbourg, 47 ans...Lucie Jalbert, représentante publicitaire à TVA Québec...Marie-Chrystelle Cheikha, de Pink Poka (accessoires), 35 ans...Jennifer Heil, médaillée olympique ski acrobatique (bosses) à Turin et Vancouver, 37 ans...Joss Stone, jeune chanteuse anglaise, 33 ans...Lisa Stanfield, chanteuse britannique, 55 ans...Richard Sévigny, gardien de buts (1979-87) avec le Canadien de Montréal et les Nordiques), 63 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 11 avril 2017. André Jean (photo), 83 ans, journaliste, animateur radio et télévision (Télé-4 et TQS)...2018. Jacynthe Labeaume, 58 ans, sœur de Régis Labeaume, maire de Québec... 2018. Mitzi Shore, 87 ans, qui a fondé The Comedy Store à Los Angeles en 1972... 2018. Jean-Claude Servan-Schreiber, 100 ans, homme de presse, homme politique et administrateur de société français...2017. Michel Hudon, 75 ans, architecte, cofondateur de Hudon Julien Associés, maintenant connu sous le nom de Coarchitecture...2016. Ed Snider, 83 ans, propriétaire et gouverneur des Flyers de Philadelphie...2014. Paul G. Vien, 80 ans, fondateur du réseau de télévision Pathonic en 1978...2013. Gilles Marchal, 68 ans, auteur-compositeur-interprète français...2011. André Raynauld, 83 ans, économiste québécois...2007. Jocelyn Houde, 47 ans, de Québec, auteur de bandes dessinées...1990. Harold Ballard, 86 ans, controversé propriétaire des Maple Leafs de Toronto.