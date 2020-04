Le service de police de New York lourdement affecté par la COVID-19

Le service de police de New York (NYPD) n’échappe pas à la pandémie de COVID-19. À l’instar de la population de la ville en général, le célèbre corps policier compte de nombreux membres affectés par la maladie.

Samedi, 6743 policiers, ou 18,6 % de son personnel en uniforme, étaient absents du travail pour cause de maladie. Et, toujours en date de samedi, 2318 membres du corps de police portant l’uniforme et 471 employés civils avaient été déclarés positifs au coronavirus.

La veille, vendredi, le NYPD faisait état de 19 décès dus au coronavirus parmi ses employés.

La maladie affectait, samedi, 98 715 personnes à New York, dont 27 457 étaient hospitalisées. À 17 h, la Ville de New York rapportait 5742 décès. L’État de New York en rapportait de son côté 6367 pour la seule ville de New York.

Sur son compte Twitter, samedi, le NYPD a indiqué que, malgré tout, ses agents continuent de visiter des restaurants, des bars, des supermarchés et des espaces publics en grand nombre «pour rappeler aux individus l'interdiction de se rassembler dans les espaces publics et pour pratiquer la distanciation sociale».