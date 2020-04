Ma vie en films - Domenic Di Rosa: des films de Noël avec les enfants!

L’acteur Domenic Di Rosa, vu récemment dans le film Mafia Inc. de Podz, passe ses journées «tranquille» chez lui, avec sa famille. Mais il n’oublie pas pour autant sa passion pour le cinéma qu'il partage au téléphone...

Domenic, quel est votre premier souvenir d’une salle de cinéma?

C’était en 1988. J’allais à l’école et c’était en décembre. Nous étions au Centre Eaton de Montréal. C’était un dessin animé...

Et votre premier film marquant?

C’est Rocky qui m’a véritablement affecté. Je l’ai vu à la maison en 1985 sur cassette Beta! Vous vous rappelez des Beta? Rocky, un film de courage, celui d’un inconnu déterminé, mais que rien n’arrêtait. Je le regarde encore de temps en temps.

Vous avez joué dans Le loup-garou du campus, Le dernier chapitre ou encore Stardom. Quand avez-vous su que vous vouliez devenir acteur?

J’ai toujours aimé faire des «jokes», faire rire mes sœurs... En secondaire, nous faisions des pièces de théâtre et c’est vraiment là que j’ai aimé être comédien. Ça fait plaisir aux autres. Le fait de faire semblant et d’imaginer, de faire comme un enfant, est quelque chose qui nous suit toute notre vie. Je peux jouer n’importe quel rôle; docteur, policier...

Comment occupez-vous vos enfants en ce moment?

Les quatre sont à la maison, c’est sûr. Nous sommes sur internet, nous jouons à des jeux, nous faisons du karaoké. Nous faisons aussi de la pizza... le «beach body», on peut oublier ça! Au niveau des films, ils aiment les films d’action comme «Le parc jurassique», on regarde des classiques d’animation comme les Looney Tunes. L’original de La guerre des tuques est également un classique. Et bien sûr, mes enfants aiment les films de Noël, alors nous regardons aussi des films de Noël en ce moment!

Un film qui vous a traumatisé, enfant?

Ça de Stephen King. Je l’ai vu par accident quand je devais avoir cinq ou six ans. Il y a aussi eu le vidéoclip de Thriller de Michael Jackson.

Votre premier «kick» au grand écran?

C’était Michael Keaton dans Batman. C’était quelque chose de le voir! Jack Nicholson en Joker était aussi... C’était fou de voir ça sur grand écran! Je me souviens encore du moment où je suis sorti du cinéma [après la projection].

La musique de film qui a bercé votre adolescence?

Évidemment, la musique du Parrain [les grands-parents siciliens de Domenic sont arrivés au Québec en 1954, NDLR]. Sinon, Grease et les vieilles «tounes».

Le film que tout le monde devrait avoir vu?

Il y en a deux: E.T. l’extraterrestre et Les dents de la mer. Pour moi, E.T. l’extraterrestre est un classique numéro un. Jeune, vieux, tout le monde peut le voir.

Y a-t-il un film ou un univers de film dans lequel vous aimeriez vivre?

Je suis une «vieille âme», comme on dit. Le film Les affranchis qui se déroule dans les années 1960-1970. J’aime cette époque là; les «chars», les vêtements, la musique... C'est l’un des films que j’ai le plus regardés. Je suis également un amateur de Martin Scorsese. J’adore les Cadillac... je ne suis pas un gangster, mais j’adore cette époque. Si je pouvais remonter le temps, c’est cette période que je choisirais. Je crois que la vie était plus simple...