On croquera dans Le Citron en 2021

Avec la demande du gouvernement Legault demandant d’annuler tous les événements publics, sportifs et culturels jusqu’au 31 août, le Nouveau théâtre de l’Île d’Orléans n’a pas eu d’autre choix que d’annuler sa production estivale.

• À lire aussi: COVID-19: Québec demande l'annulation des événements sportifs et culturels qui étaient prévus d'ici la fin août

La comédie Le Citron qui devait être présentée du 26 juin au 29 août est remise à l’été 2021.

Les codirecteurs Sébastien Dorval et Claude Montminy avaient jonglé un certain temps avec l’idée de présenter leur pièce à l’automne.

La crise actuelle et la nouvelle directive gouvernementale ont amené ce report. La sécurité et la santé des spectateurs, employés et artistes est une priorité absolue.

Le Citron, une comédie de Claude Montminy, raconte l’histoire d’André Duquette qui veut démontrer à son père qu’il est digne de diriger l’entreprise familiale, dont il est maintenant le PDG. Il fera face à un obstacle de taille, un comptable maladroit et incompétent. Il tentera de le renvoyer, mais il constatera qu’il n’est pas facile de se débarrasser d’un citron aussi facilement.

La comédie mettra en vedette Valérie Boutin, Sébastien Dorval, Paul Fruteau De Laclos, Israël Gamache et Élie St-Cyr. La mise en scène sera de Sébastien Dorval.

Tous les billets et les certificats-cadeaux achetés seront valides pour la saison 2021. Les gens qui souhaitent se faire rembourser pourront le faire. Les détenteurs de billets seront bientôt contactés par courriel ou par téléphone.